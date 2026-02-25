俄罗斯圣彼得堡7楼男童「空降」　神勇清洁工徒手接住奇迹生还

俄罗斯圣彼得堡近日上演一幕惊心动魄的「高空接力」！一名7岁男童意外从7楼寓所窗户堕下，生死一瞬之际，大楼底层一名外籍清洁工竟然发挥超人般的反应，徒手接住从天而降的男童。这场奇迹救人事件不仅让男童保住性命，也意外揭发这名男童的母亲原来是一名坐拥5万粉丝的「网红」。

清洁工双手接住「80呎堕下」

《太阳报》报导，事发时，37岁的乌兹别克籍清洁工伊巴杜拉耶夫（Khairullo Ibadullayev）正在大楼底层工作，突然听到邻居凄厉惨叫。他抬头一望，惊见7岁男童萨沙（Sasha）正悬挂在窗边摇摇欲坠。伊巴杜拉耶夫二话不说冲到正下方，几秒后萨沙从约80英呎（约24米）高空直堕，伊巴杜拉耶夫奋力接住男童，两人随即双双跌入路旁的雪堆中。

男童萨沙从约80英呎高空直堕。(X@G R I F T Y／《每日邮报》)

清洁工徒手接住男童，奇迹救人。(X@G R I F T Y／《每日邮报》)

清洁工肋骨撞断仍坚持CPR

男童落地后一度停止呼吸，伊巴杜拉耶夫虽在救人过程中撞断肋骨，仍负伤即场为男童实施心肺复苏法（CPR）。他描述：「我开始按压他的胸部，直到听到他喘了一口气，我知道他没事了。」

男童随后被送往医院，诊断为小腿骨折及多处受伤，目前情况稳定。这位英勇的爸爸4个月前才从家乡来到俄罗斯打工赚钱养活4名子女，他事后谦虚表示：「只要孩子没事，我也就没事了。」

清洁工伊巴杜拉耶夫在救人过程中撞断肋骨。(X@G R I F T Y／《每日邮报》)

网红妈忙于当「策略师」

警方调查后发现，这宗险些酿成悲剧的意外，源于男童当时正坐在窗边玩平板电脑。他的47岁母亲娜杰日达（Nadezhda Amrani）自称是社交媒体的「战略架构师」（strategy architect），在网路上拥有超过5万名追随者。事发时她正前往厨房，约10分钟后返回客厅才惊觉窗户大开、儿子消失。

这场高空惊魂也暴露了大楼的隐患，当局指出该公寓完全没有安装任何窗户防坠装置，目前警方已介入调查此事。

