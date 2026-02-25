Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德国总理访华︱默茨晤习近平 「企业界高度重视中国市场盼深化合作」

即时国际
更新时间：19:50 2026-02-25 HKT
发布时间：19:50 2026-02-25 HKT

德国总理默茨（Friedrich Merz）展开就任后首次访华行程，在25-26日访问中国两天。今日下午，默茨与国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆举行会谈。他表示，德国企业界高度重视中国市场，希望进一步深化对华合作。习近平表示，中德要做相互支持的可靠伙伴。双方发表《中华人民共和国和德意志联邦共和国联合新闻声明》。 

默茨与国务院总理李强会晤时表示，德国希望降低对中国依赖的同时，在可能的地方加强合作，深化双边经贸关系。

新华社报道，习近平会见默茨指出，中国和德国分别是世界第二、第三大经济体，中德关系不仅关乎两国利益，也对欧洲和世界有重要辐射效应。当前国际形势正在经历第二次世界大战结束以来最深刻演变。世界越是变乱交织，中德两国越要加强战略沟通、增进战略互信，推动中德全方位战略伙伴关系不断得到新发展。 

习近平对下一步中德关系发展提出三点意见。一是要做相互支持的可靠伙伴。中德两国都立足自身、快速发展，坚持互尊互信、开放合作，书写了互利共赢的成功故事。中国坚持和平发展道路，有能力和底气实现中国式现代化，将继续同包括德国在内的世界各国分享发展机遇。希望德方客观理性看待中国发展，奉行积极、务实的对华政策，同中方一道推动中德关系行稳致远。 

二是要做开放互利的创新伙伴。德国政府在技术、创新、数字等领域提出新发展战略，同中国「十五五」时期智能化、绿色化、融合化发展方向高度契合。双方应加强发展战略对接，支持两国人才、知识、技术双向流动，促进人工智能等前沿领域对话合作。双方要正确把握竞争和合作的关系，寻求互利共赢的合作路径，共同维护产业链供应链稳定畅通。 

三是要做相知相亲的人文伙伴。中德都是拥有深厚文化底蕴的大国，双方要加强文明互学互鉴，密切人文交流，巩固中德友好民意基础。 

习近平强调，面对加速演进的世界百年变局，各国应该风雨同舟、命运与共。中德应坚持联合国的核心地位，重振联合国的主导作用，带头做多边主义的维护者、国际法治的践行者、自由贸易的捍卫者、团结协作的倡导者。中方支持欧洲自立自强，希望欧方同中方相向而行，坚持战略伙伴定位，坚持开放包容、合作共赢，实现中欧关系更大发展，为世界和平与发展作出更大贡献。 

新华社报道，默茨表示，很高兴在中国人民欢庆春节的时候来华访问，祝中国人民马年吉祥。德中建交以来保持著友好交往和密切合作，为两国人民带来福祉。德方珍视对华关系，坚定奉行一个中国政策，愿同中方一道，延续友好传统，坚持相互尊重、开放合作，不断深化两国全方位战略伙伴关系。德国企业界高度重视中国市场，希望进一步深化对华合作，实现互利互惠、共同发展。

默茨表示，国际局势正在发生深刻变化，德中肩负著共同应对全球挑战的重要责任。德方期待同中方加强协调，坚持自由贸易，反对保护主义。欧盟同中国发展可靠和持久的经贸合作关系符合双方利益，也有利于世界稳定繁荣，德方支持欧中加强对话与合作。 

两国领导人就乌克兰危机交换意见。习近平阐述中方原则立场，指出关键是坚持通过对话谈判寻求解决方案。要确保各方平等参与，筑牢和平基础；确保照顾各方合理关切，增强和平意愿；确保实现共同安全，构建持久和平架构。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
7小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
10小时前
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
01:48
游飚离世丨游飚遗下11岁女儿 妻心碎发文：我的巨人倒下了 黄文标忧孤儿寡母陷困境朋友圈发起筹款
影视圈
6小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
4小时前
财政预算案2026︱为何不派消费券？ 陈茂波：消费意欲有改善 非合适时间推
财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推
政情
5小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
02:30
财政预算案︱电动车「一换一」取消 无税务宽减贵几多？即睇热门车款比较 Tesla/BYD/丰田
社会
8小时前
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」
即时国际
8小时前
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
游飚离世丨游飚猝逝震惊娱乐圈 逾30年演艺生涯广结人缘 众星发文悼念 「一蚊JOE」：咱们在家乡再聚
影视圈
5小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT