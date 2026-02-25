德国总理访华︱默茨晤习近平 「企业界高度重视中国市场盼深化合作」

德国总理默茨（Friedrich Merz）展开就任后首次访华行程，在25-26日访问中国两天。今日下午，默茨与国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆举行会谈。他表示，德国企业界高度重视中国市场，希望进一步深化对华合作。习近平表示，中德要做相互支持的可靠伙伴。双方发表《中华人民共和国和德意志联邦共和国联合新闻声明》。

默茨与国务院总理李强会晤时表示，德国希望降低对中国依赖的同时，在可能的地方加强合作，深化双边经贸关系。

新华社报道，习近平会见默茨指出，中国和德国分别是世界第二、第三大经济体，中德关系不仅关乎两国利益，也对欧洲和世界有重要辐射效应。当前国际形势正在经历第二次世界大战结束以来最深刻演变。世界越是变乱交织，中德两国越要加强战略沟通、增进战略互信，推动中德全方位战略伙伴关系不断得到新发展。

习近平对下一步中德关系发展提出三点意见。一是要做相互支持的可靠伙伴。中德两国都立足自身、快速发展，坚持互尊互信、开放合作，书写了互利共赢的成功故事。中国坚持和平发展道路，有能力和底气实现中国式现代化，将继续同包括德国在内的世界各国分享发展机遇。希望德方客观理性看待中国发展，奉行积极、务实的对华政策，同中方一道推动中德关系行稳致远。



二是要做开放互利的创新伙伴。德国政府在技术、创新、数字等领域提出新发展战略，同中国「十五五」时期智能化、绿色化、融合化发展方向高度契合。双方应加强发展战略对接，支持两国人才、知识、技术双向流动，促进人工智能等前沿领域对话合作。双方要正确把握竞争和合作的关系，寻求互利共赢的合作路径，共同维护产业链供应链稳定畅通。



三是要做相知相亲的人文伙伴。中德都是拥有深厚文化底蕴的大国，双方要加强文明互学互鉴，密切人文交流，巩固中德友好民意基础。



习近平强调，面对加速演进的世界百年变局，各国应该风雨同舟、命运与共。中德应坚持联合国的核心地位，重振联合国的主导作用，带头做多边主义的维护者、国际法治的践行者、自由贸易的捍卫者、团结协作的倡导者。中方支持欧洲自立自强，希望欧方同中方相向而行，坚持战略伙伴定位，坚持开放包容、合作共赢，实现中欧关系更大发展，为世界和平与发展作出更大贡献。



新华社报道，默茨表示，很高兴在中国人民欢庆春节的时候来华访问，祝中国人民马年吉祥。德中建交以来保持著友好交往和密切合作，为两国人民带来福祉。德方珍视对华关系，坚定奉行一个中国政策，愿同中方一道，延续友好传统，坚持相互尊重、开放合作，不断深化两国全方位战略伙伴关系。德国企业界高度重视中国市场，希望进一步深化对华合作，实现互利互惠、共同发展。



默茨表示，国际局势正在发生深刻变化，德中肩负著共同应对全球挑战的重要责任。德方期待同中方加强协调，坚持自由贸易，反对保护主义。欧盟同中国发展可靠和持久的经贸合作关系符合双方利益，也有利于世界稳定繁荣，德方支持欧中加强对话与合作。



两国领导人就乌克兰危机交换意见。习近平阐述中方原则立场，指出关键是坚持通过对话谈判寻求解决方案。要确保各方平等参与，筑牢和平基础；确保照顾各方合理关切，增强和平意愿；确保实现共同安全，构建持久和平架构。