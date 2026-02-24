Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Pokémon卡︱加州大盗「闪电手」7分钟擸500张 价值逾140万

更新时间：22:34 2026-02-24 HKT
发布时间：22:34 2026-02-24 HKT

美国南加州安那罕市本周发生一宗入室盗窃案。警方表示，多名疑犯先闯入隔壁商铺，再凿穿共用墙壁进入收藏卡店，盗走价值约18万美元（约140万港元）的宝可梦（pokémon）卡牌，亚裔商家损失惨重。

据ABC7与KTLA报道，案件发生于上周二深夜至周三凌晨，当地一间名为Do-We Collectibles的商店。监视器画面显示，多名男子砸碎玻璃展示柜，在不到10分钟内盗走数百张卡牌。

警方指出，4名疑犯先强行闯入隔壁一间公司，再以大铁锤砸穿两店共用的石膏板墙，进入收藏卡店行窃。

店主范维（Duy Pham，音译）表示，事发时他在家中睡觉，手机警报提示有人入室盗窃。当打开闭路电视，看到有人从洞里钻出来，即时报警并赶往商店。

范维指，疑犯明显锁定目标，只专注于收藏卡。他估计窃贼在店内停留约5至7分钟，洗劫所有展示柜，盗走500多张卡片。

