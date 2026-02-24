彩票争夺战 | 顾客弃买彩票中亿元 店经理下班秒买走 OK提诉讼争夺

美国亚利桑那州爆发中奖彩票争夺战，连锁便利店Circle K（OK）的经理得知店内有顾客下单印出却未购买的彩票中了1280万美元（9980万港元）大奖，下班后把这张中大奖的彩票买走。OK总公司获悉后，正式向法院提出诉讼，要求这笔意外之财应属公司财产，要求法官判定奖金归属。

涉事OK便利店位于斯科茨代尔（Scottsdale），去年11月24日有顾客下单要85注The Pick彩票，每注1美元（约7,8港元），但在印出后，顾客只买了60注，还剩下25注留在柜台上。

亚利桑那州有顾客弃买的彩票中了亿元大奖。亚利桑那州彩票局

OK总公司旋即将彩票追回，并由总公司保管。法新社

顾客遗留25张未买彩票在店内

店经理高利札（Robert Gawlitza）翌日上班时，惊觉The Pick头奖在店内开出，号码分别为3、13、14、15、19、26，连忙翻找顾客遗下的彩票，果然有1张中了全部号码。高利札并未向他人说明此事，而是等到下班后脱掉制服，以10美元（约78港元），向另一名店员买下包含中奖在内的彩票。然后，他在彩票背面签了名，这是中奖者必须做的。

OK总公司管理层很快就查出The Pick大奖是被自家人买走，旋即将彩票追回，并由总公司保管，同时提出诉讼，要求法院确认彩票的所有权归属。亚利桑那州行政法规中有一项规定，如果顾客拒绝付款且彩票并未转售，那么彩票的所有权应该归属于零售商。

惊悉店经理买走彩票 总公司告上法庭

问题就出在这里，因为从技术上讲，高利札确实购买了这些彩票，所以它们算是被转售了。所以OK在诉状中引用了这项规定。要求法院澄清该规定在这种特殊情况下是否适用。

据了解，The Pick为亚利桑那州在州内发行的彩票，1280万美元为历来第4大、自2019年以来的最大奖，中奖者必须在开奖后的180天内，即今年5月23日前完成领奖。

