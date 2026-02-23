Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本赏樱︱首股「春一番」吹抵 静冈河津町现樱花隧道

即时国际
更新时间：22:01 2026-02-23 HKT
发布时间：22:01 2026-02-23 HKT

日本近日多地受一股强劲暖空气影响，大范围地区于昨日（22日）气温异常飙升。当中，熊本县八代市录得高达25.8°C的罕见高温，体感有如5月中旬的初夏。日本气象厅随即宣布，今年第一股春季强风「春一番」已正式吹抵，象征季节交替正式开始。

相关新闻：赏樱注意｜新仓山浅间公园取消樱花祭 市政府斥旅客丢烟头乱大小便扰民

日本气象厅解释，由于日本海附近的低气压引导南方暖空气北上，产生了温暖的偏南强风，即为「春一番」。这股暖流导致西日本多地气温较往年同期高出超过10度，九州、中国及四国地区均已感受到浓厚的春意。

异常的暖天气，亦令日本著名的早开樱花品种「河津樱」提早迎来最佳观赏期。在其发源地静冈县河津町，河津川沿岸的樱花林荫道已化为一片粉红色的浪漫隧道。适逢日本三连休假期，现场赏花游客络绎不绝，挤满了前来「打卡」的人潮，提前感受春日的气息。

