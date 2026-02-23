千人斩女网红 | 无套「大战400人」挑战后宣布怀孕 用一方法即可锁定生父
英国知名成人影星「邦妮」（Bonnie Blue）因曾挑战与上千名男性发生性行为而受到关注。近日她在完成一项「无防护措施」的高强度挑战后，于社交平台及YouTube公开宣布怀孕，并表示自己的「繁衍计划」成功。
综合外媒报道，英国时间22日，邦妮在个人YouTube频道上发布影片，透露自己已怀孕。据悉，她在约两周前才进行与超过400名男性的无套性行为挑战。
度假期间身体不适
邦妮在影片中提到，自己约一周前外出度假时开始感到明显不适，几乎长时间卧床。她形容症状包括恶心、对部分食物反胃，但又会突然强烈想吃某些食物，「不马上吃到就会吐」。
在连日不舒服后，她决定自行验孕。影片画面中，她敷著面膜对镜头展示验孕棒，显示一条明显红线与一条淡粉色线，并强调「我肯定怀孕了」。
先问ChatGPT再就医
邦妮又透露，自己在得知结果后一度不知所措，还上网向ChatGPT提问，希望获得建议与下一步方向。
随后她前往诊所检查并确认怀孕。医生依胎儿大小推估，受孕时间约在11至13天前，时间点恰与她进行无防护性行为挑战的期间重叠，使事件再度引发热议。
相关新闻：千人斩女网红︱12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
挑战延期配合排卵期
据了解，邦妮将这次行动称为「繁衍计划」。原定于1月进行的挑战，据称特别延后至2月初，以配合她自述的「排卵高峰期」。
更引人注目的是，邦妮表示活动当天已采集所有参与者的DNA样本并留下联络方式，并称一定会通知「成功当爸爸」的参与者，「这次我不仅要记住他们的阴茎尺寸，还要记住更多（指DNA与联络方式）」。
曾为求子尝试多种方式 如今意外成真
报道指出，邦妮过去曾与前夫尝试生子，甚至走到试管婴儿（IVF）阶段仍未成功；她曾坦言自己很想怀孕，但当时状况「不允许自然受孕」。在此次挑战前，她对媒体曾说怀孕是「以后再说」，未料如今在挑战后不久即传出受孕消息。
