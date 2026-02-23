俄乌战争4周年 | 普京：发展核武绝对优先 泽连斯基斥发动第3次世界大战

俄乌战争在2月24日踏入4周年，乌克兰首都基辅22日凌晨传出爆炸声，俄罗斯向基辅发射大量导弹和无人机，造成至少1人死亡、8人受伤。俄方则防空系统当天已拦截并击落360架乌克兰无人机，其中有20余架无人机飞往莫斯科，导致逾100航班延误或取消。乌克兰总统泽连斯基指，俄罗斯总统普京已启动第3次世界大战，乌克兰不会为停火牺牲领土。而普京则表示，在俄美最后一项管控核武条约效期终止后，现时俄国发展核武已成为「绝对优先要务」。

乌克兰空军周日表示，俄军发动猛烈攻击，动用了297架无人机和50枚各种类型的导弹，其中274架无人机和33枚导弹被击落或摧毁，其余的导弹和无人机袭击了14个地点，还有3枚导弹下落不明。

基辅一幢住宅大楼遭俄军无人机击中著火燃烧。美联社

泽连斯基强调，乌克兰不会为停火牺牲领土。法新社

泽连斯基斥普京已启动第3次世界大战。路透社

普京表明，现时俄国发展核武已成为「绝对优先要务」。美联社

俄乌互指对方发射大量无人机

俄罗斯国防部则在社交媒体上发文称，周日凌晨至晚上8时，俄军防空系统在境内布良斯克州、卡卢加州、别尔哥罗德州、图拉州、库尔斯克州、斯摩棱斯克州、特维尔州和莫斯科州等多个地区上空拦截并击落360架乌克兰无人机，其中有20余架无人机飞往莫斯科。

莫斯科市长索比亚宁表示，当天防空部队已击落25架飞往莫斯科的无人机，位于首都莫斯科的伏努科沃机场、多莫杰多沃机场、茹科夫斯基机场和谢列梅捷沃机场都实施临时航空管制，暂停航班起降。

莫斯科4机场逾100航班延误或取消

临时航空管制措施导致莫斯科4个机场超过100架次航班延误或取消。

泽连斯基近日接受英国广播公司（BBC）专访时表示，普京已发动第3次世界大战，唯一的答案就是以强大的军事与经济力量迫使他退让。他坚决反对为达成普京所要求的停火协议而自乌克兰坚守的战略要地撤军。

普京则矢言将「继续加强陆军与海军」，并善用俄乌之间近4年冲突所累积的军事经验。

俄将强化所有军种

他表示，所有军种都将强化，包括「作战准备、机动能力，以及在各种条件下、甚至于最艰难环境中的战力表现」。

普京在一段影音讯息中说：「发展核武的三位一体，依然是绝对优先要务，这三个面向即保障俄罗斯安全、确保有效战略吓阻，以及全球势力平衡。」

