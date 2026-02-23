美伊2月26再谈判 传德黑兰愿让步 伊外长：有可能达成更好核协议

美国在中东地区部署大规模军力之际，伊朗外交部长阿拉格齐透露，或将于本周四（26日）与美国特使威特科夫会面；阿曼外相巴德尔随后也证实，美伊下一轮谈判届时将在瑞士日内瓦举行。阿拉格齐指，达成比2015年伊朗核问题全面协议「更好的协议」是有可能的，而伊朗正在起草一份提案，准备提交给美方。他认为，伊朗和美国之间有可能迅速达成协议。

阿拉格齐在美国哥伦比亚广播公司（CBS）22日播出的专访中重申，相关会谈仅聚焦核议题，并强调「仍有很大的机会」透过外交手段解决。

美国特使威特科夫（图）将于2月26日与伊朗外长阿拉格齐会晤。路透社

阿曼外相巴德尔（右）证实，美伊下一轮谈判将在瑞士日内瓦举行。新华社

美国在中东地区部署大规模军力，向伊朗施压。法新社

新协议或胜2015年核协议

在被问及可能的新协议与2015年达成的伊核协议有何不同时，阿拉格齐表示，有可能达成「更好的协议」，与10年前相比，情况已经发生变化，而且有些内容可能会比当年的协议要好得多。

关于美方施压要求伊朗停止铀浓缩活动，阿拉格齐回应说，「铀浓缩是我们的权利」，伊朗是《核不扩散条约》缔约国，完全有权和平利用核能。他表示，铀浓缩是伊美谈判中的「敏感部分」，双方了解彼此的立场和关切，可以找到解决方案。

强调外交是解决核僵局唯一途径

关于美方是否利用军事打击威胁作为筹码，阿拉格齐不予置评，他强调外交仍然是解决伊朗和美国之间「核僵局」的唯一途径。

美国总统特朗普政府正不断催促伊朗让步，同时在中东部署数十年来最大规模美国兵力。特朗普更警告，美国不排除对伊朗发动有限度打击。

传伊朗愿将半数最高纯度浓缩铀运国外

路透社引述一名伊朗高层官员报道，德黑兰已表示愿意在对美谈判中，就核计划让步，以换取解除制裁和承认其铀浓缩权利，希望借此阻止美国动武。该官员坦言，经过第二轮会谈，双方在解除严厉美国制裁的范畴和程序上，仍存在严重分歧。

该名伊朗官员指出，德黑兰会认真考虑的方案包括将半数最高纯度浓缩铀送到国外，其余则予以稀释，并且参与成立区域性浓缩联盟。浓缩联盟的构想多年以来时而会被提出。

提出开放美企业参与伊朗石油产业

该官员表示，若美方同意承认伊朗有「和平利用核能而进行铀浓缩」的权利，并且解除经济制裁，伊朗愿意配合。

该名官员同时透露，伊朗在谈判中已经提出开放美国企业以包商身分参与庞大的伊朗石油和天然气产业。