金正恩连任北韩劳动党总书记 核武发展列优先 提高战争威慑力

北韩领导人金正恩在5年一度的劳动党第九次代表大会上再度当选总书记。官方朝中社报道，在金正恩的领导下，「以核武力量为核心的国家战争威慑力已显著提升」。

劳动党第九次代表大会周日（22日）进入第4天，并审议通过关于选举金正恩为劳动党总书记的决定书。根据劳动党党章，党代会每5年举行一次，并选举产生总书记。

劳动党第九次代表大会通过金正恩为劳动党总书记的决定书。美联社

劳动党第九次代表大会周日进入第4天。美联社

劳动党代会每5年举行一次，并选举产生总书记。美联社

决定书称，金正恩成功建设面对任何侵略威胁和任何形式的战争都能有效应对的「革命性武装力量」。由此，面对历史的严峻挑战，以核武为核心的国家战争遏制能力大幅提高。

指任何威胁和制裁对朝行不通

党书记李日焕在有关选举总书记的提议中指出，敌人和全世界都承认，任何威胁和制裁对朝方都行不通，朝鲜已成为不可冒犯的对象。全世界看待朝鲜的态度出现了变化，当下正是朝鲜「自尊自强巅峰」时期。分析认为，李日焕的此番话意在为金正恩当选总书记制造名分，并暗示朝方将坚定不移地走核导路线。

劳动党第4天的会议继续进行金正恩「工作总结报告」，以及多名书记、部长的讨论，但金正恩报告的具体内容仍未公开。

南韩韩联社报道，会议将审议通过的有关工作总结报告的决定书，可能包括今后5年的政策路线。

将揭示核武计划下一阶段目标进展

金正恩于上周四（19日）开幕致词时，矢言提升民生水准；这透露出北韩受到外国的制裁压力，国家正面临经济困境。

数十年来，北韩一向将核武发展及军事实力放在首位，即便是国内面临粮食短缺、饥荒蔓延也未曾改变过。

金正恩已宣布，在今年的党代表大会中，将揭示国家核武计划的下一阶段目标进展。