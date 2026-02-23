Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

头号毒枭遭击毙 墨8州陷暴乱游客被困 美加取消数十航班

即时国际
更新时间：09:05 2026-02-23 HKT
发布时间：09:05 2026-02-23 HKT

墨西哥国防部证实，该国头号通缉犯、势力庞大的贩毒集团「哈利斯科新生代」（CJNG）首领奥塞格拉·塞万提斯（Nemesio Oseguera Cervantes）已在军方的闪电突袭行动中伤重身亡。死讯传出后，毒枭党羽随即在全国多处发动大规模报复，导致至少8个州陷入混乱，更有数千名游客受困于西岸渡假胜地。美国国务院已敦促在墨美国公民就地避难，多家美国和加拿大航空公司已取消飞往墨西哥部分地区的数十航班。

墨西哥特种部队在获得美国提供的关键情报后，于周日（22日）针对哈利斯科州塔帕尔帕镇展开大规模突袭。绰号「金发男」（El Mencho）的塞万提斯在与军方的激烈交火中身受重伤，虽然军方试图利用飞机将他紧急送往首都墨西哥市抢救，但他仍于途中伤重不治。

特种部队闪电突袭　头号毒枭重伤送院不治

扫毒行动中，贩毒集团有4人当场死亡、有3名伤者，其中包含塞万提斯，不过塞万提斯其后因伤势过重不治，另外有2人被捕；墨国部队缴获装甲车、火箭筒及其他武器，有3名军人受伤，目前正接受治疗。美国驻墨西哥大使馆表示，今次行动在双边合作框架内由墨西哥特种部队执行任务，美方则提供部分情报。

现年59岁的塞万提斯曾任警察，他所领导的「哈利斯科新生代集团」以残酷手段见称，曾多次袭击政府官员，甚至动用火箭弹击落军方直升机。美国此前已将「哈利斯科新生代集团」列为恐怖组织，指控它将大量可卡因、芬太尼等毒品输入美国。

美悬红1500万美元通缉

美国当局悬红高达1500万美元（1.17亿港元）捉拿他，并将他列为「全球特别指定恐怖分子」。

「金发男」死讯证实后，「哈利斯科新生代集团」成员随即在全国发动报复性攻击。在哈利斯科州、米却肯州及瓜达拉哈拉州等地，武装分子在公路焚烧巴士、设置路障，浓烟直窜天际，并与安全部队激烈交火。

毒贩疯狂报复 数千游客受困渡假村

特别是在深受美国与国际游客喜爱的观光胜地巴亚尔塔港，多处冒出浓烟，街道上枪声不断。据悉，目前可能有数千名游客因战火受困于度假村内，美国及加拿大的航空公司也已宣布紧急取消飞往当地的数十航班。

停飞的美国航空公司包括阿拉斯加航空、联合航空和西南航空，以及加拿大的WestJet和Air Canada，都宣布暂停飞往包括巴亚尔塔港、瓜达拉哈拉和曼萨尼约等地的航班。

哈利斯科州长纳瓦罗已发布最高级别的红色警戒，要求所有居民留在家中，并宣布全州公共交通暂停营运。美国国务院也发布紧急旅游警示，要求在当地的美国公民「就地避难」。

特朗普施压成关键　墨总统终采「斩首行动」

这次行动被视为墨西哥总统辛鲍姆的一大胜利。由于美国总统总统近期多次威胁，若墨西哥无法展现缉毒成果，将采取军事介入或加征高额关税，让辛鲍姆面临极大压力。

虽然辛鲍姆曾担忧「斩首行动」会导致犯罪组织分裂成更多派系、引发更激烈的暴力循环，但在美方跨部会任务小组的支援下，墨西哥政府最终仍决定出手。

