日本拟2028年推新制 免签旅客须先网上申报 未获认证或被拒登机
更新时间：05:42 2026-02-23 HKT
发布时间：05:42 2026-02-23 HKT
发布时间：05:42 2026-02-23 HKT
日本政府早前向国会提交《出入国管理及难民认定法》修正案，计划于2028年度引入名为「JESTA」的外国人入境事前审查制度。日后来自短期免签国家及地区的旅客，须在出发前完成网上审核程序，否则可能被拒绝登机或登船。
根据方案，旅客需于访日前透过指定平台填报个人资料，包括职业、访日目的、住宿地点及预计停留时间等，资料将交由日本出入国在留管理厅审核。通过审查后，当局会发出电子认证，并收取相关费用。
修正案同时规定，航空公司及其他航运企业有责任确保乘客已取得JESTA认证。办理登机手续时，相关企业须向出入国在留管理厅共享外国旅客的姓名等个人资料，待收到核准通知后，方可发出机票或办理登船。
入境后，外国旅客仍需在机场审查终端机完成面部拍摄及指纹登记。若未见异常，可透过自动人脸识别通道办理入境手续。
此外，修正案亦建议调整在留资格更新费用上限。一般更新手续费上限将提高至10万日圆（约5,000港元），而申请永住许可的手续费上限则拟调整至30万日圆（约1.5万港元）。
日本政府表示，推行JESTA旨在加强边境管理及事前筛查能力，同时提升入境效率。相关法案仍待国会审议通过。
最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
2026-02-21 17:07 HKT
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
2026-02-21 10:00 HKT
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
2026-02-21 11:15 HKT