马来西亚沙巴外海7.1级地震　无海啸威胁

马来西亚沙巴州外海发生强烈地震。新华社报道，美国地质调查局（USGS）地震信息网公布，格林尼治时间2月22日16时57分（香港时间23日凌晨0时57分），沙巴哥打贝卢（Kota Belud）西北约55公里海域录得7.1级地震，震源深度约620公里。

德国地球科学研究中心（GFZ）则表示，震中位于婆罗洲岛北部沿海一带，震源深度约633公里，并将震级由最初的7.1级下修至6.8级。

由于属深源地震，美国国家海啸中心指出，今次地震毋须发出海啸警报。