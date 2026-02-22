特朗普海湖庄园︱神秘男遭击毙细节曝光 携带疑似霰弹枪及燃料罐

美国特勤局周日（22日）称，特勤局特工在美国总统特朗普位于佛罗里达州西棕榈滩的海湖庄园（Mar-a-Lago）开枪击毙了一名二十多岁的男子，该男子当时试图非法进入安全警戒区。事发时，特朗普人在华盛顿。



美国特勤局最新通报，事发于当地时间22日凌晨1时30分左右，该男子在未经授权进入海湖庄园安全警戒区后，被特勤局特工及棕榈滩县警长办公室的一名副警长击毙。

特工开火前曾作拦截

通报称，事发时「现场没有受特勤局保护的人员」。

这名男子的身份在其近亲接到通知之前暂不公布。事发时，涉案男子在海湖庄园北门附近，携带疑似霰弹枪和一个燃料罐。特勤局特工与棕榈滩县警长办公室副警长上前拦截此人。在交涉过程中，执法部门开火。该事件中无特勤局或警方人员受伤。