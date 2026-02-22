驻韩美军黄海与解放军战机对峙 韩方提抗议

东亚地区军事局势再度升温。美国空军早前在黄海上空一次空中演习，期间与解放军战斗机发生短暂对峙。事件随即引发南韩方面强烈不满，南韩国防部长及合同参谋本部议长已先后向驻韩美军司令致电，就美方此举提出抗议。

韩国防部长提抗议

韩联社报道，南韩国防部长安圭伯（Ahn Gyu-back）在本月18日接获美中战机对峙的报告后，随即与韩美联合司令部司令兼驻韩美军司令布朗森（Xavier Brunson）通话，直接表达不满。消息人士补充指，南韩军方的最高层、合同参谋本部议长陈永承（Jin young-sung）其后亦致电布朗森，就事件提出抗议。



空中对峙事件发生在上周三（18日）。当时，美国空军出动约10架隶属驻韩美军的F-16战斗机，在黄海上空进行训练。这批美军战机进入南韩与中国各自划设的「防空识别区」（ADIZ）之间的敏感空域。

美军机进入中韩「防空识别区」

中国军方随即派遣战机升空应对，飞抵现场，与美军F-16战机形成短暂的空中对峙局面。事件幸未有演变成更严重的冲突。



韩联社在20日的报道中引述消息指，驻韩美军方面虽然有向南韩军方通报将进行训练，但并未说明具体的演习细节、计划与目的。报道指出，在驻韩美军的单独训练中，美方有时确实不会与韩方共享所有资讯。



然而，有分析认为，驻韩美军此次大规模地、单独在靠近中国防空识别区的敏感空域进行演习，实属罕见，其行动可能带有强烈的「牵制中国」的战略意图。