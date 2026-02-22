乌克兰称袭击俄弹道导弹工厂 俄称夜间击落77架乌无人机

乌克兰表示，乌军周六对俄罗斯偏远地区的乌德穆尔特共和国一处生产弹道导弹的工厂发动导弹袭击，并造成损毁。俄方则表示，夜间拦截多架乌克兰无人机。

乌方指，袭击目标位于莫斯科以东的沃特金斯克（Votkinsk），距离乌克兰约1400公里（800英里）。该厂生产包括短程伊斯坎德尔（Iskander）弹道导弹及洲际托波尔-M（Topol-M）导弹等俄罗斯武器。乌克兰总参谋部在Telegram频道声明中表示，乌军使用国产地面发射的「火烈鸟」（Flamingo）巡航导弹进行攻击。袭击导致现场起火，乌军称已造成损毁。

俄罗斯乌德穆尔特共和国州长布雷哈洛夫（Alexander Brechalov）较早前表示，当地一处设施于夜间遭无人机袭击。他在Telegram影片中称：「造成损毁及伤亡。」但未提供更多细节。俄罗斯民航局表示，乌德穆尔特首府伊热夫斯克（Izhevsk）机场及邻近地区机场暂停运作。沃特金斯克居民报告指，听到至少三声爆炸及无人机的声音。

俄罗斯国防部称，俄罗斯防空部队在夜间空袭中拦截并摧毁了77架乌克兰固定翼无人机。声明指出，被击落无人机数量最多的一次是在克拉斯诺达尔边疆区，共击落24架次。另有13架无人机在克里米亚被拦截。

防空部队也在库尔斯克州和罗斯托夫州各击落9架无人机、在别尔哥罗德州击落8架无人机、萨马拉州上空被拦截5架无人机，在亚速海域摧毁4架无人机。俄军报告称，在萨拉托夫州击落3架无人机，在伏尔加格勒州和沃罗涅日州各击落1架无人机。俄方未有提供损失或人员伤亡数字。