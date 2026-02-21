Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 美媒：哈梅内伊父子成「斩首」目标 数百美军撤出卡塔尔基地

12:48 2026-02-21 HKT
12:48 2026-02-21 HKT

美国Axios新闻网站周五（20日）报道，美国国防部已向总统特朗普提供打击伊朗的多种方案，其中一个方案是铲除伊朗最高领袖哈梅内伊及其儿子穆杰塔巴。穆杰塔巴被视为哈梅内伊的潜在继任人。另据《纽约时报》报道，已有数百名美军士兵从卡塔尔的乌代德空军基地撤离。另外，美国海军第五舰队所在的巴林，也有美军撤走。伊朗已多次警告，一旦受袭，将会袭击区内美军基地报复。

Axios援引特朗普一名顾问说，五角大楼针对各种情况都准备了方案，其中一个方案是铲除哈梅内伊父子，以及所有宗教领袖。这名顾问还说：「总统会选择什么方案，没人知道。我想他自己也不知道。」有消息人士称，数周前已有人向特朗普提出刺杀哈梅内伊及其子的计划。

伊朗局势｜特朗普：考虑向伊朗发动「有限度」军事打击 英国据报拒借基地「开火」

传特朗普正考虑除掉哈梅内伊的方案。法新社
传特朗普正考虑除掉哈梅内伊的方案。法新社
德黑兰的哈梅内伊巨型宣传版，写有他指特朗普是罪犯的语句。美联社
德黑兰的哈梅内伊巨型宣传版，写有他指特朗普是罪犯的语句。美联社
已有数百名美军士兵从卡塔尔的乌代德空军基地撤离。路透社
已有数百名美军士兵从卡塔尔的乌代德空军基地撤离。路透社

特朗普随时可能下令攻击

另一名特朗普高级顾问指，特朗普仍在权衡各种可能性，他随时可能决定发动攻击。

该报道还援引美国高级官员的话说，特朗普政府准备考虑允许伊朗进行「象征性」铀浓缩的方案，但前提是该方案不会为伊朗制造核武器留下任何可能性。

《纽约时报》20日引述五角大楼官员报道，已有数百名美军从卡塔尔的乌代德空军基地撤走。乌代德空军基地是美国在中东地区最大军事基地，2025年6月，以色列突袭伊朗引发的12天军事冲突期间，美国轰炸伊朗核设施，作为反击，伊朗用导弹打击乌代德空军基地。

军事冲突或超过12天

驻有美国海军第五舰队的巴林，也有美军撤离。目前，美军还驻扎在位于伊拉克、叙利亚、科威特、沙特阿拉伯、约旦和阿联酋的基地。

美国智库凯托学会高级研究员汤普森说，这看起来像是在为一场更持久的冲突做准备，五角大楼似乎「预见到伊朗的反应，可能会对该地区美军基地构成重大风险」。报道说，五角大楼认为战争可能持续超过12天。

拟定有限军事打击

而特朗普20日在白宫确认，他正在考虑对伊朗进行「初步的有限军事打击」，以迫使伊朗接受美方在核协议方面的要求。

据《华尔街日报》19日报道，如果对伊朗进行「初步的有限军事打击」，首轮攻击可能在未来几天内进行，目标将是部分军事或政府设施；如果伊朗仍拒绝停止铀浓缩活动，美方将针对伊朗政府的关键设施发动大规模行动，目的或是「推翻政权」。
 

