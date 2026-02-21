Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游韩注意 | 连爆口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟 南韩畜牧业响警报

南韩畜牧业面临前所未有防疫危机，口蹄疫、高病原性禽流感与非洲猪瘟接连爆发，并持续以惊人速度扩散。尤其是非洲猪瘟疫情，今年迄今已录得18宗病例，并首度在猪场饲料发现非洲猪瘟病毒基因。

韩联社报道，南韩非洲猪瘟病例从2022年以来分别为7宗、10宗、11宗、6宗，不过今年不到2个月就已累积18宗病例，尤其过去未曾出现过案例的京畿安城、全南灵光等11个地区也发生疫情。

南韩当局正实施扑杀与消毒、对相关农场采取移动管制。美联社
南韩当局宣布加强检疫管理，正对涉事养猪场采取移动管制，并展开扑杀和消毒措施。美联社
除了有许多区域是首度发现病例外，今年验出的病毒与过去源自本土野生山猪的既有病毒基因不同。

饲料首验出非洲猪瘟病毒基因

中央事故应对本部表示，目前正实施扑杀与消毒、对相关农场采取移动管制，并进行监测与精密检查等防疫措施；同时加强全国养猪场、屠宰场出货猪只与环境的检验，以及取缔非法畜产品流通与交易等防疫管理。

农林畜产检疫本部在检验调查中确认，非洲猪瘟有可能是透过遭污染的饲料而爆发，推测受污染的猪只血液流入饲料供应链，因此政府建议全国养猪场停止使用检出非洲猪瘟基因的饲料。

多地农场紧急扑杀禽只

除非洲猪瘟外，南韩全境共发生46宗高病原性禽流感，另有2宗口蹄疫病例。疫情遍及京畿道、江原道、全罗南道、庆尚北道以及忠清南道等主要畜牧区。

以禽流感为例，庆尚北道奉化郡、星州郡本月有多处蛋鸡和食用鸭肉农场检出病毒，紧急扑杀农场内禽只，并针对相关车辆与设施进行全面消毒及精密检测。忠清南道去年12月以来也陆续出现4宗禽流感案例，本月初再度在礼山郡与临近农场扩散，当地防疫单位严阵以待。

