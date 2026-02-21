Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

33岁女子被遗弃-17度极寒山峰冻死 落山求救男友被判过失杀人罪成

即时国际
更新时间：06:07 2026-02-21 HKT
发布时间：06:07 2026-02-21 HKT

奥地利一宗登山悲剧近日有裁决。39岁男子汤玛斯（Thomas Plamberger）被控在攀登该国最高峰大格洛克纳山（Grossglockner）期间，将体力耗尽的33岁女友克丝汀（Kerstin Gutner）留在接近峰顶位置，独自下山求援，最终女方因失温冻死。因斯布鲁克法院裁定他构成过失杀人罪，以重大过失致人死亡，判处5个月缓刑及罚款9,400欧元（约8,200英镑），刑期上限原可达3年。

寒夜受困仅距峰顶数十米　女友尸体翌晨被寻获

据英国《电邮报》报道，案件发生于冬季登山期间，两人攀登海拔3,798公尺的高峰，在距离山顶约45至50米处，克丝汀因筋疲力尽无法继续前行。当时气温降至零下约8度至零下17度之间，体感温度更接近零下20度，风速达每小时约70多公里。

汤玛斯与女友克丝汀。Facebook
案件发生于冬季登山期间，两人攀登海拔3,798公尺的高峰，在距离山顶约45至50米处，克丝汀因筋疲力尽无法继续前行。Webcam
9岁男子汤玛斯（Thomas Plamberger）被控在攀登该国最高峰大格洛克纳山（Grossglockner）期间，将体力耗尽的33岁女友克丝汀（Kerstin Gutner）留在接近峰顶位置，令对方活活冻死。法新社
汤玛斯供称，曾花逾一个半小时照顾女友，对方要求他尽快下山求救，才决定离开。然而，检方质疑他报警时间与说法不符，指他在晚间受困后未即时清晰发出求救讯号，救援行动因此延误。救难人员翌日上午约10时找到克丝汀时，她已明显冻僵身亡。

未善用保暖装备　未明确求救成判案关键

庭上披露，女方当时背囊内仍存有紧急保暖毯及临时露宿袋，却未被使用；救援人员亦指，死者被发现时手套脱落、登山靴未系紧。警方曾接获简短通话，但未被明确告知需要即时搜救；其后多次回拨未获接听。被告解释手机为节省电力而调至飞行模式。

检方强调，汤玛斯为较有经验的登山者，并负责规划行程，理应在极端环境下评估伴侣体能极限及风险，却未有妥善履行照顾责任。法官指出，此案涉及奥地利「注意义务」原则——在危险环境中承担他人安全责任者，若未作出适当行动，须负刑责。

汤玛斯在庭上否认故意，称「非常抱歉」，并指两人一向共同作决定。法官表示不认为他是蓄意行凶，但认定其未能在严寒冬季环境中妥善评估伴侣状况，属重大过失。考虑其无犯罪纪录及承受丧偶之痛，判以缓刑及罚款。判决仍可提出上诉。

