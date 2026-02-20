Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美最高法院裁定特朗普全球关税政策无效 学者：或须退还1,750亿美元

即时国际
更新时间：23:05 2026-02-20 HKT
发布时间：23:05 2026-02-20 HKT

据华盛顿邮报等美媒报道，美国最高法院于当地周五上午公布裁决结果，驳回了特朗普依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）而实施的全面关税政策，指有关关税政策缺乏明确法律授权。

这项裁决驳回了特朗普最具争议的权力主张之一，对全球经济产生了重大影响。

关税是特朗普在第二个总统任期开始后发起的全球贸易战的核心，这场贸易战疏远了贸易伙伴，影响了金融市场，并造成了全球经济的不确定性。

据预测，特朗普的关税政策将在未来十年为美国——这个世界最大经济体——带来数兆美元的收入。

自12月14日以来，特朗普政府一直没有公布关税征收数据。但宾州大学华顿商学院预算模型经济学家周五估计，根据《国家紧急权力法》（IEEPA），特朗普征收的关税总额超过1,750亿美元。如果最高法院裁定IEEPA项下的关税无效，这笔款项可能需要退还。

美国宪法赋予国会而非总统征收税金和关税的权力。但特朗普引用IEEPA这项法定权力，在未经国会批准的情况下，对几乎所有美国贸易伙伴征收关税。特朗普也根据其他法律征收了一些额外的关税，这些关税与本案无关。根据10月至12月中旬的政府数据，这些关税约占特朗普征收关税收入的三分之一。

《国际紧急经济权力法》（IEEPA）允许总统在国家紧急状态下监管商业。特朗普成为第一位利用IEEPA征收关税的总统，这是他自重返总统职位以来，在许多领域积极拓展行政权力边界的举措之一，例如打击移民、解雇联邦机构官员、国内军事部署和海外军事行动。

 

