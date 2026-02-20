美最高法院裁定特朗普全球关税不合法 学者：或须退还1,750亿美元

美国最高法院周五以6比3裁定，推翻了特朗普依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）而实施的全面关税政策，指有关关税政策缺乏明确法律授权，已超越其法定权限。

这项裁决驳回了特朗普最具争议的权力主张之一，将对全球经济产生了重大影响。

自12月14日以来，特朗普政府一直没有公布关税征收数据，但有学者推算，特朗普征收的关税总额超过1,750亿美元。

关税是特朗普在第二个总统任期开始后发起的全球贸易战的核心，这场贸易战令美国与贸易伙伴渐行渐远，并导致全球金融市场波动，造成了全球经济的不确定性。

自12月14日以来，特朗普政府一直没有公布关税征收数据。但宾州大学华顿商学院预算模型经济学家周五估计，根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA），特朗普征收的关税总额超过1,750亿美元。如果最高法院裁定IEEPA项下的关税无效，这笔款项可能需要退还。

美国宪法赋予国会而非总统征收税金和关税的权力。但特朗普引用IEEPA这项法定权力，在未经国会批准的情况下，对几乎所有美国贸易伙伴征收关税。特朗普也根据其他法律征收了一些额外的关税，这些关税与本案无关。根据10月至12月中旬的政府数据，这些关税约占特朗普征收关税收入的三分之一。

《国际紧急经济权力法》（IEEPA）允许总统在国家紧急状态下监管商业。特朗普成为第一位利用IEEPA征收关税的总统，这是他自重返总统职位以来，在许多领域积极拓展行政权力边界的举措之一，例如打击移民、解雇联邦机构官员、国内军事部署和海外军事行动。

《华盛顿邮报》报道，在美国历史上，《国际紧急经济权力法》一直被用来对敌对国家实施制裁或冻结其资产，而不是征收关税。该法律并未明确提及「关税」一词。特朗普的司法部曾辩称，《国际紧急经济权力法》（IEEPA）授权总统在紧急情况下「监管」进口，从而允许征收关税。

根据美国财政部的数据，截至2025财年9月30日，美国净关税收入（包​​括基于IEEPA的关税）总额达到创纪录的1,950亿美元。