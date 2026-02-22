俄罗斯贝加尔湖｜黑司机硬闯冰裂缝沉湖中国游客7死 现场画面曝光：水深达18米

大年初四，8名中国游客远赴俄罗斯畅游著名的贝加尔湖景区，却在奥利洪岛附近因冰面破裂，连人带车沉落18米深湖中。除了后座一人成功逃生外，其余7人溺亡。涉事的俄罗斯司机也在事故中死亡，据称他私下接单组织此次冰上游览，非正规旅行社。有目击者指司机强闯冰面裂缝引发事故。这是1个月内当地第2宗涉及中国游客的致命意外。

▍中国组 ▍

罹难的中国游客所搭乘的同款「小钢炮」汽车。

当地时间20日下午3点半，一辆当地特色的「小钢炮」面包车行驶至贝加尔湖结冰的湖面时，冰层突然破裂，车辆坠入湖中。当地政府称，事发地点位于前往奥利洪岛的冰面通道，该通道未开放，且禁止车辆通行。另有气象爱好者称，贝加尔湖所在的中西伯利亚地区本月15日起气温一路向上，湖畔城市伊尔库茨克日平均气温2.3度，创下100多年来2月最高值。

当地气温创百年新高

目前救援人员已发现7具遗体，通过水下摄像头可见，车辆已在贝加尔湖霍博伊角附近定位，事发区域水深度约18米，裂缝宽约3米。内地极目新闻引述一位事件目击者说，涉事车辆仅两三分钟就沉入湖中。车上一位男子在车辆沉湖前的最后一刻打开了车门，其他途人立即用绳子将他从冰裂缝中拉上冰面。

该目击者说，事发地是一处蓝冰观赏点，附近有好几条冰裂缝，现场除了发生意外的车辆外，周边还有其他几辆载有游客的车辆。事发时，附近车辆上的男性基本都前往救援，但车辆下沉太快，实在没有办法。

附近车辆乘客前往救援

俄媒报道，贝加尔湖冰面因近期升温出现裂缝，驾车上冰极度危险，当地政府已经严格禁止。然而这辆车依然上冰行驶，且据目击者反映，司机看到冰面裂缝后，没有停车或绕行，而是试图加速通过，导致车辆直接坠入。有报道称，涉事司机为44岁当地男子，曾担任儿童足球教练，据称他以远低于市场价接单，非正规旅行社。

中国驻伊尔库茨克总领馆人员对内地极目新闻证实，涉事车辆没有相关正当旅游执照，来自江苏的幸存者目前身体良好，精神状态趋于稳定，其妻子坠湖溺亡。部分遇难人员家属将于近日赴伊尔库茨克处理后事，总领馆将积极协助。

1月28日，同样有一辆「小钢炮」在贝加尔湖奥利洪岛附近的冰面上翻车，导致一名75岁中国女游客死亡，4名中国游客受轻伤。据红星新闻，当时那辆车并非直接掉入冰湖中，而是驶入冰缝导致侧翻，而车上并没有扶手和安全带等安全设备。