驻韩F-16迫近防空识别区 中日战机黄海爆罕见对峙

南韩媒体引述多名消息人士指，驻韩美军的F-16战机日前在训练期间，逼近中国的防空识别区，两国战机一度在黄海上空爆发罕见对峙。上观新闻引述消息人士指，解放军在黄海依法组织海空兵力全程跟监警戒、有效应对处置。

南韩军方事前已发达忧虑

韩联社与朝鲜日报20日引述多名南韩军方消息人士报道，指十多架驻韩美军（USFK）的美军F-16战机，在18日深夜于首尔以南约60公里的平泽乌山空军基地起飞，飞往黄海国际水域上空，并进入南韩与中国防空识别区之间的空域。随著美军战机接近中国防空识别区（CADIZ），中方亦派出战机应对，双方一度形成对峙态势，但未发生冲突，亦未进入对方防空识别区。

消息人士表示，驻韩美军事前已就演训计划知会南韩军方，但未进一步说明演训目的等细节。据报道，南韩军方在掌握相关情况后，已向美方表达忧虑。

南韩国防部官员指出，驻韩美军与韩军「一同维持强而有力的联合防卫态势」，但国防部无法查证涉及驻韩美军资产的军事行动；驻韩美军方面则表示，对此没有任何回应可提供。

内媒指解放军全程海空跟监

报道指，此次演训为美军单独进行，南韩空军并未参与；在南韩军方未参与演训的情况下，驻韩美军有时不会分享训练计划或目的。

另有观察指出，驻韩美军战机飞抵中国防空识别区附近的情况并不寻常。防空识别区为各国为提前辨识空中威胁而自行划设的区域，虽不同于国际法上的领空，但依国际惯例，军用飞机接近他国防空识别区前，通常会先行通报飞行计划。

上观新闻引述根据消息人士透露，近日，美军组织军机赴黄海我当面空域活动。中国人民解放军依法依规组织海空兵力全程跟监警戒、有效应对处置。