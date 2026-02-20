爱泼斯坦案｜英媒：安德鲁最重可判终身监禁  惟起诉须符四条件

英国王室再陷风暴。英王查理斯三世胞弟、前王子安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）周四（19日）因涉嫌「公职人员行为不检」被捕，经长时间问话后，于同日晚上获准保释候查。案件源于指控他在担任英国贸易特使期间，疑向已故淫媒爱泼斯坦转交政府机密文件，若罪名成立，最重可判终身监禁。

四大要件成检控关键

泰晤士河谷警方表示，案件属普通法罪行，调查仍在进行，被捕者目前「在调查下获释」。英王随后发声明称，家族将「全力支持并配合」执法部门，并强调「法律必须自行其道」。

据报，警方曾搜查其现居住所及温莎旧宅。消息指，调查重点涉及2010年安德鲁以政府特别贸易代表身分外访期间，疑向爱泼斯坦转交越南、新加坡等地官方报告。安德鲁一直否认有任何不当行为，并曾表示对与爱泼斯坦的关系「深感后悔」。

英国皇家检察署（CPS）资料显示，「公职人员行为不检」属普通法罪行，并非成文法条文，专门处理公职人员在履行职责期间，严重蓄意滥权或怠忽职守的情况。案件必须在刑事法庭审理，最高刑罚为终身监禁。

英媒指出，此罪名构成门槛颇高，警方及检控机关须符合四大要件方可提出起诉。

第一，必须确定涉案人于案发时具备「公职人员」身分，且涉事行为属其职权范围内。第二，须有证据显示其行为属「蓄意」渎职或故意不当作为，而非疏忽失误。第三，相关行为须严重至滥用公众信任的程度。第四，在上述条件成立下，检方还需证明涉案人行为「缺乏正当理由或借口」。

法律评论员指出，调查过程中，疑犯自警方接触起即有权陈述己见，程序公义至关重要。

非性侵案调查 过往丑闻再被翻出

今次调查与2022年安德鲁就维吉尼亚．朱弗雷（Virginia Giuffre）提出的性侵民事诉讼达成和解无关。朱弗雷去年离世，其家属发声明称「法律面前人人平等」。

安德鲁近年已因爱泼斯坦事件辞去所有王室职务，并被剥夺军衔及多项荣衔。今次被捕被外界形容为其王室生涯的「新低点」。若最终被起诉，他将成为极少数面临严重刑责指控的高级王室成员。

随着美国政府早前公开大量爱泼斯坦文件，相关风波持续发酵。英国警方表示，鉴于案件具高度公众关注，将在适当时候公布进一步进展。