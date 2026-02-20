Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜英媒：安德鲁最重可判终身监禁  惟起诉须符四条件

即时国际
更新时间：06:54 2026-02-20 HKT
发布时间：06:54 2026-02-20 HKT

英国王室再陷风暴。英王查理斯三世胞弟、前王子安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor）周四（19日）因涉嫌「公职人员行为不检」被捕，经长时间问话后，于同日晚上获准保释候查。案件源于指控他在担任英国贸易特使期间，疑向已故淫媒爱泼斯坦转交政府机密文件，若罪名成立，最重可判终身监禁。

四大要件成检控关键

泰晤士河谷警方表示，案件属普通法罪行，调查仍在进行，被捕者目前「在调查下获释」。英王随后发声明称，家族将「全力支持并配合」执法部门，并强调「法律必须自行其道」。

据报，警方曾搜查其现居住所及温莎旧宅。消息指，调查重点涉及2010年安德鲁以政府特别贸易代表身分外访期间，疑向爱泼斯坦转交越南、新加坡等地官方报告。安德鲁一直否认有任何不当行为，并曾表示对与爱泼斯坦的关系「深感后悔」。

英国皇家检察署（CPS）资料显示，「公职人员行为不检」属普通法罪行，并非成文法条文，专门处理公职人员在履行职责期间，严重蓄意滥权或怠忽职守的情况。案件必须在刑事法庭审理，最高刑罚为终身监禁。

英媒指出，此罪名构成门槛颇高，警方及检控机关须符合四大要件方可提出起诉。

第一，必须确定涉案人于案发时具备「公职人员」身分，且涉事行为属其职权范围内。第二，须有证据显示其行为属「蓄意」渎职或故意不当作为，而非疏忽失误。第三，相关行为须严重至滥用公众信任的程度。第四，在上述条件成立下，检方还需证明涉案人行为「缺乏正当理由或借口」。

法律评论员指出，调查过程中，疑犯自警方接触起即有权陈述己见，程序公义至关重要。

非性侵案调查　过往丑闻再被翻出

今次调查与2022年安德鲁就维吉尼亚．朱弗雷（Virginia Giuffre）提出的性侵民事诉讼达成和解无关。朱弗雷去年离世，其家属发声明称「法律面前人人平等」。

安德鲁近年已因爱泼斯坦事件辞去所有王室职务，并被剥夺军衔及多项荣衔。今次被捕被外界形容为其王室生涯的「新低点」。若最终被起诉，他将成为极少数面临严重刑责指控的高级王室成员。

随着美国政府早前公开大量爱泼斯坦文件，相关风波持续发酵。英国警方表示，鉴于案件具高度公众关注，将在适当时候公布进一步进展。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
16小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
15小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
13小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
13小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
8小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
12小时前
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
9小时前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
12小时前
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
郑中基前经理人何庆湘终现身：让我们一起过 曾被传介入前老板与余思敏婚姻
影视圈
15小时前