伊朗局势｜特朗普下最后通牒 给伊朗15天期限达成协议

即时国际
更新时间：08:28 2026-02-20 HKT
发布时间：08:28 2026-02-20 HKT

美国与伊朗近日在瑞士展开新一轮核问题谈判，双方均声称对话「取得进展」，但外界忧虑战云密布。美国总统特朗普周四（19日）警告，伊朗最多只有15天的时间可就核计划等议题达成协议，并暗示若未达成协议，美国将发动攻击。较早前，特朗普曾表明，可能10天内决定是否攻击伊朗。

特朗普：与伊朗达有意义协议不容易

特朗普在总统专机「空军一号」上对记者表示：「我们要嘛达成协议，要嘛对他们来说会很不幸。」被问及期限时，特朗普说：「我认为时间足够─10天、15天，差不多是极限了。」

他较早前表示，伊朗政府有10天的时间达成协议。他在华府举行的「和平委员会」会议致词时说，伊朗不能继续威胁整个地区的稳定，「多年来证明与伊朗达成有意义的协议并不容易，我们必须达成有意义的协议，否则坏事就会发生」。

特朗普强调，美方核心立场始终如一，就是「伊朗不能拥有核武器」，否则中东地区不可能实现和平。

特朗普指，将在大约10天内找到伊朗问题的答案。美联社
「林肯号」航空母舰已部署中东。美联社
美军加强在中东部署，向伊朗施压。法新社
对于是否会动用军事手段，特朗普语带保留地说，美方可能采取「进一步行动」，亦可能达成协议，一切取决于未来数日发展，「你们大概会在接下来的十天内知道答案」。其言论被外界解读为对伊朗发出明确警告。

谈判仍存变数　军事部署惹关注

尽管特朗普同时表示，目前与伊朗的对话「进行良好」，但美国传媒披露，美军已在中东多国加强军事部署。据报，美军于约旦、沙特阿拉伯、巴林及阿联酋等地部署战机、预警机及无人机力量；红海、波斯湾及霍尔木兹海峡一带亦出现多艘驱逐舰及濒海战斗舰。

此外，配备F-35C「闪电」II战机的「林肯号」航母战斗群已在北阿拉伯海部署，另一支「福特号」航母战斗群亦预计本周末抵达区域。有分析指，这是自2003年伊拉克战争以来，美军在中东最大规模的军事集结。

美国有线电视新闻网（CNN）日前引述消息人士透露，白宫已接获简报，美军可能在本周末前准备好对伊朗发动攻击，但特朗普尚未针对是否授权这项行动做出最后决定。

 

