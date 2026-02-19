安德鲁被捕｜英王查理斯「极度关切」 强调须公正执法
更新时间：21:16 2026-02-19 HKT
发布时间：21:16 2026-02-19 HKT
英国前王子安德鲁周四因涉嫌公职人员行为不当被捕，成为近代史上首位被补的王室成员。英王查理斯三世表示「极度关切」此事，表示将全力支持警方，强调「法律必须公正执行」。
查理斯在声明中表示：「我极其关切地获悉安德鲁·蒙巴顿-温莎涉嫌渎职的消息。接下来，我们将依照既定程序，由相关部门以适当的方式对此事进行全面、公正和适当的调查。」
也表示会全力支持及配合调查，并郑重声明：「法律必须公正执行。」
安德鲁在2月19日被捕，这天正好是他的生日。综合路透社及法新社报道，此次被捕与他担任贸易特使期间行为不当有关。
