南韩戒严风波｜尹锡悦发动内乱罪成判无期徒刑 金龙显囚30年

南韩首尔中央地方法院今日对前总统尹锡悦涉内乱罪进行一审宣判，裁定他罪名成立，判无期徒刑，一周内可提出上诉。同案前国防部长金龙显同样罪成，判囚30年。

法庭同时裁定 尹锡悦犯下滥用职权罪和颠覆宪法秩序罪，并发现他曾 下令军队抓捕反对派领袖、现任总统李在明。

尹锡悦闻判一刻没有表现出任何情绪。代表律师指控内乱罪的判决缺乏证据支持。法院裁定他内乱罪成，但认为没有足够的证据显示他有提前1年计划实施戒严令。

同案另有7名军警核心高层被控，裁决如下：

前国防部长金龙显罪成，判囚30年。

前国军情报司令官卢尚元罪成，囚18年。

* 前警察厅长赵志浩罪成，囚12年。

前首尔警察厅长金峰植罪成，囚10年。

前国会警察卫队队长莫铉泰罪成，囚3年。

国防部调查局前局长金龙军无罪。

警察调查局前官员尹承荣无罪。

支持批判阵营各数千人集会

法院大楼周围气氛紧张，包括自由联盟在内的极右翼团体已申请，从上午9时到听证会结束，在法院大楼附近举行约4,300人的集会支持尹锡悦。进步团体「烛光行动」则计划于下午2时，在法院附近的瑞草站举行约5000人集会，呼吁判处尹锡悦有罪。

警方动员约1,000人维安，并在法院大楼周围部署警车形成屏障并限制进出。自上周五以来，法院已关闭除东门外的所有入口。只有预先登记的车辆和媒体人员可进入。

根据南韩法律，针对内乱头目可判处死刑或无期徒刑。检方表示，虽然国际上将南韩视为「实际上已废除死刑的国家」，但死刑仍可用于量刑和宣判。

检方认定，尹锡悦滥用总统地位和职权组织犯罪，宣布紧急戒严目的是企图通过清除政治反对势力，以实现权力垄断和长期化，即谋求独裁和长期执政，完全出于个人权力欲望，动用本应仅为国家和集体利益服务的军警等人力、物力资源，犯罪性质极其恶劣。从其目的、手段和实施方式来看，具有《国家安全法》所规定的反国家行为性质。