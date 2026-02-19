Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冬季奥运｜万斯质疑谷爱凌代表中国出战：受惠美国体制者应为美参赛

即时国际
更新时间：08:24 2026-02-19 HKT
发布时间：08:24 2026-02-19 HKT

随着在2026年米兰冬季奥运再添两面银牌，谷爱凌已成为奥运史上获奖数最多的女子自由式滑雪选手。这位出生于美国旧金山、母亲来自中国的中美混血运动员，自2022年北京冬奥起代表中国出战，至今累积两金三银共五面奖牌，赛场成就斐然，但国籍与身份问题再次掀起政治涟漪。

米兰冬奥夺两银创纪录　身份争议再成焦点

美国副总统万斯于当地周二（17日）接受《福士新闻》访问时，谈及谷爱凌代表中国参赛一事时指，「一名在美国成长、受惠于美国教育制度与自由体制的人，理应希望代表美国出战」。他称，自己会支持「那些认同自己是美国人的运动员」，并指体育竞技难免与国家认同产生连结。

强调体育团结　谷爱凌：在美国是美国人　在中国是中国人

谷爱凌早于2022年北京冬奥期间已多次回应身份争议。她当时表示，自己既是美国人也是中国人，「当我在美国时，我是美国人；当我在中国时，我是中国人。」她强调，体育应成为促进团结与交流的桥梁，而非分裂工具。

根据奥运规则，拥有双重或多重国籍者可选择代表其中一个国家参赛。中国不承认双重国籍，而谷爱凌一直未公开说明其国籍状况。万斯亦指，不清楚她最终的身份认定应如何界定，认为相关问题属于奥委会范畴。

除赛场成绩外，谷爱凌的商业与政策背景亦成焦点。外媒早前引述北京市体育部门文件指，她与另一名美籍出生的中国花滑选手朱易，于近年获得数百万美元官方资助，用于备战米兰冬奥。报道称，三年间资助金额或达逾千万美元。

谷爱凌成全球商业价值最高冬奥运动员 去年代言收入达数千万美元

此外，谷爱凌亦是全球商业价值最高的冬奥运动员之一，与多家国际品牌合作，单在2025年的代言收入已达数千万美元。

