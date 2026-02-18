Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

科罗拉多州高速公路连环车祸 4死29人伤 至少30辆车相撞

即时国际
美国科罗拉多州公路巡警周二（2月17日）表示，州内I-25高速公路普韦布洛（Pueblo）以南路段发生严重连环车祸，至少涉及30辆车辆，造成4人死亡、29人送院。

意外发生于当地时间上午约10时，位于南行车道英里标记92处。调查人员指，事发时当地刮起强风，卷起大量沙尘，形成「棕色风暴」（brownout）低能见度甚至零能见度情况，导致驾驶者无法看清前方，引发连环追撞。

初步估计涉事车辆至少30辆，包括6辆货柜车及多辆私家车。巡警确认4人死亡，另有29人被送往医院，伤势严重程度未明。救援行动涉及多个消防及医疗单位，现场一片混乱。

科罗拉多州高速公路连环车祸 4死29人伤 至少30辆车相撞。美联社
事故导致I-25北行车道于英里标记93处封闭，南行车道于94处封闭。警方呼吁驾驶者避开该路段，直至天气改善及路面清理完成。暂未有重新开放时间表，预计需数小时或更长时间。

科罗拉多州中部平原地区冬季常有强风及沙尘暴，影响高速公路安全。I-25为连接丹佛与普韦布洛及新墨西哥州的主要干道，平日车流量大，是次事故为近年该州最严重连环车祸之一。

