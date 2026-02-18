Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿曼外交大臣：美伊日内瓦核谈取得良好进展 伊朗拟两周内提交详细提案

即时国际
阿曼外交大臣阿尔布赛迪（Badr al-Busaidi）周二（2月17日）在社交媒体X发文表示，伊朗与美国当天在瑞士日内瓦举行的第二轮间接核谈判，就「确定共同目标及相关技术问题」取得「良好进展」。

会谈气氛具建设性

他形容会谈气氛具建设性，各方认真制定了一系列「指导性原则」（guiding principles），为达成最终协议奠基，并肯定国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）的作用。巴德尔强调「还有许多工作要做」，但双方已明确下次会议前的后续步骤。

谈判在阿曼驻日内瓦外交机构内进行，由阿曼斡旋，美方代表包括特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿库什纳（Jared Kushner），伊方由外长阿拉奇（Abbas Araghchi）代替进行。

伊朗外长阿拉奇称仍需更多细节磋商。路透社
美方代表包括特朗普特使威特科夫及特朗普女婿库什纳。路透社
伊朗外长阿拉奇会后接受伊朗媒体访问时表示，双方经过「非常认真讨论」后，就主要「指导原则」达成理解，但强调这不代表协议即将达成，仍需更多细节磋商。他形容谈判「比上月在阿曼的首轮更具建设性」，并称伊朗将在未来两周内提交详细提案，填补双方立场差距。阿拉奇同时在日内瓦裁军会议上表示，「新机会之窗」已开启，希望谈判带来「可持续」解决方案，确保伊朗合法权利获充分承认。

美官员透露谈取得进展

美方一名匿名官员向媒体确认「取得进展，但仍有大量细节需讨论」，并指伊朗承诺两周内提供具体提案。白宫暂未正式回应。

谈判前夕，伊朗革命卫队当天在霍尔木兹海峡进行军演，部分海峡因「安全预防措施」暂时关闭；伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）回应特朗普「政权更迭」言论，警告美国若尝试推翻伊朗政府，将面临严重后果，「世界上最强军队有时也会被重重一击爬不起来」。

相关新闻：美伊谈判前夕｜霍尔木兹海峡关闭数小时 伊朗实兵军演射导弹

特朗普曾表示，他将「间接」参与谈判，并认为伊朗不愿承担不达成协议的后果。伊朗坚称核计划纯属和平用途，仅愿讨论核问题及换取制裁解除，不会放弃铀浓缩或谈判导弹计划。

