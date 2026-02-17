美国黑人民权领袖杰克逊逝世 马丁路德金门生曾2次选总统

美国黑人民权领袖杰西・杰克逊（Jesse Louis Jackson）的儿子表示，这位杰出的民权领袖已逝世，享年 84 岁。



杰克逊是马丁路德金的门生，1980年代曾两度争取民主党总统提名，他的努力激励了美国黑人，吸引白人选民的能力也令政治观察家惊叹不已。英国广播公司形容，杰克逊的努力造就了奥巴马（Barack Obama）成为美国历来首位黑人总统，以及贺锦丽（Kamala Harris）成为美国历来首位黑人女副总统。

根据他的非营利组织「彩虹推动联盟」（Rainbow PUSH Coalition）声明，他于周二上午在家人陪伴下去世。声明写道：「他对正义、平等和人权的坚定不移，协助形塑了一场争取自由和尊严的全球运动。他是一位不懈的变革者，从 1980 年代的总统竞选活动到动员数百万人登记投票，他提升了无声者的声音，在历史上留下了不可磨灭的印记。」

杰克逊是20世纪60年代美国民权运动的关键人物，是第一位从社会运动家跃升至主要政党总统候选人的非裔美国人。他在1980年代两度竞选美国总统，是历来首位 在选举中取得显著成功的非裔美国人，吸引白人选民的能力令政治观察家惊叹不已——这为后来的候选人铺平了道路，其中包括奥巴马和贺锦丽。

在政治生涯中，杰克逊致力于建构一个团结美国多元化人口的运动，聚焦贫困和工薪阶层的美国人。在2024年8月于芝加哥举行的一场纪念杰克逊的活动上，佛蒙特州参议员桑德斯说：「民主党内没有人像他那样谈论多种族、多民族的民主，这场运动不仅仅是为了让我们团结起来，更是为了让我们围绕一个进步的议程团结起来。」