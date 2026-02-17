海滩活春宫︱疑似中国情侣芭堤雅水中「激战」 网民狠批无耻

泰国知名观光胜地芭堤雅再度出现海中活春宫，一对疑似来自中国的男女游客，竟在海里全裸激战近1小时，尽管周遭大批游客围观拍摄，两人也丝毫不在意，离谱行径引发泰国网友挞伐，痛批有损城市形象。



据《泰国邮报》报导，此荒唐事件发生在2月16日凌晨4时30分左右，地点位于春武里府邦拉蒙县侬普鲁区的芭堤雅海滩。当时一群钓客正在海边钓鱿鱼，其中一名47岁的目击者表示，起初他以为这对情侣只是下水游泳，未料仔细一看才发现两人正在「肉体交叠」，于是拿起手机开始录影。

相关新闻：公园活春宫！6泰男深夜激情野战 网民爆料：周末多达百人参与

疑似中国情侣芭堤雅水中「激战」。 fb / ตกหมึกพัทยาหวานเจี๊ยบ

疑似中国情侣芭堤雅水中「激战」。 fb / ตกหมึกพัทยาหวานเจี๊ยบ

更夸张的是，这对情侣完全不避讳旁人眼光，在海中持续进行性行为将近1个小时。目击者透露，两人中途曾上岸休息一次，随后又落水展开「第二回合」，期间有许多游客和路人驻足围观、拍照录影，但这对男女却毫无羞耻之心，事后若无其事地离开海滩。

一段长约35秒的影片2月17日凌晨3时19分被上传至facebook社团，随即在网上疯传，泰国网友群情激愤。大批网友留言痛批这种行为严重不当，不仅在公共场所从事猥亵行为，更严重损害芭堤雅的城市形象与观光声誉。

相关新闻：冲绳活春宫︱24岁壮男海边「激战」50岁大叔齐被捕 居民：过去多次发生

今年1月才发生了一宗类似事件，一名英国籍男子与泰国籍女子，同样在芭堤雅海滩被民众目击从事不雅行为，当时警方更曾介入处理。