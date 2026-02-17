俄乌战争︱第三轮和平会谈将瑞士日内瓦举行 两国代表或双边接触

美俄乌三方停火会谈即将展开。今日俄罗斯通讯社16日深夜援引外交界消息人士报道，俄总统助理梅金斯基率领的俄方代表团已经出发，预计17日清晨抵达瑞士日内瓦，参加俄美乌三方会谈。



会谈期间，俄乌可能进行双边接触。瑞士外交部16日晚通报，即将于的俄美乌第三轮三方会谈将闭门举行，传媒不得入内。



消息人士说，俄罗斯代表团将于日内瓦当地时间17日6时左右抵达。美方在技术层面参与协调俄代表团经由欧盟地区抵达日内瓦的相关许可事宜。



消息人士说，本次三方会谈计划讨论解决乌克兰问题的关键因素，包括军事、政治和人道主义等领域。会谈将持续多久目前不得而知。在俄美乌会谈期间，俄罗斯与乌克兰有可能进行双边接触。



第三轮会谈定于17日至18日在瑞士日内瓦举行。俄罗斯代表团由俄总统助理梅金斯基率领，美国总统特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳作为美方主要代表出席会谈，乌方代表团成员包括乌国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫。



今年1月以来，俄罗斯、美国和乌克兰三国代表在阿联酋首都阿布扎比举行两轮会谈，讨论俄乌军队脱离接触的可能性、停火监督机制和设立协调中心等，但关键的领土问题未得到解决。同时，俄乌两军之间的地面交战和远程打击仍在继续。