意大利南部「恋人拱门」 情人节深夜崩塌 疑受豪雨巨浪侵蚀

意大利南部普利亚（Puglia）亚得里亚海沿岸著名景点「恋人拱门」（Lovers' Arch），于情人节（14日）深夜在恶劣天气下崩塌，仅余下两根石柱及大量碎石，对当地旅游业造成打击。

「恋人拱门」于梅伦杜尼奥（Melendugno）镇附近圣安德烈亚（Sant'Andrea）海蚀柱群的石拱，长期以来是求婚、拍婚纱照及浪漫自拍的热点，传说在拱门下接吻可获永恒爱情。

梅伦杜尼奥市长奇斯特尼诺（Maurizio Cisternino）接受当地访问时形容：「这是个不受欢迎的情人节礼物，对我们地区形象及旅游业是沉重打击。」他指连日豪雨、强风及巨浪侵蚀海岸，石灰岩结构最终不堪重负崩塌，「大自然取回了它所创造的东西」。

崩塌发生于2月14日晚至15日凌晨，有游客周日早上发现拱门已消失，只剩两根残破石柱及海中碎石。当局警告，附近悬崖已出现裂缝，其他海岸段落同样脆弱，沿海侵蚀风险加剧。近日风暴亦重创爱奥尼亚海沿岸，从乌真托（Ugento）至加利波利（Gallipoli）海滩，多处海滩设施损毁、小型崖崩及港口受损。

普利亚地区连续数周恶劣天气，南部意大利整体损失估计超过10亿欧元，包括西西里岛尼谢米（Niscemi）镇山泥倾泻，迫使逾1500人疏散。奇斯特尼诺呼吁加速海岸防护工程，保护剩余地标及旅游资源。