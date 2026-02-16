Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奥巴马证实有外星人「但不在51区」 随后改口称未见过证据

即时国际
更新时间：18:30 2026-02-16 HKT
发布时间：18:30 2026-02-16 HKT

美国前总统奥巴马（Barack Obama）与自媒体人科恩（Brian Tyler Cohen）访谈，在上周六发布的影片中有惊人发言，称「外星人确实存在，但情况和外界的猜测不一样」。此话引发关注，他在周日晚迅速改口，在Instagram补充说，在他担任总统期间，并未见过与外星生命接触的证据。

奥巴马接受自媒体人访问。 Youtube / Brian Tyler Cohen
奥巴马接受自媒体人访问。 Youtube / Brian Tyler Cohen
■内华达州拉切尔镇附近有一条外星人高速公路，未知是否就是通往「51区」的通道。美联社
■内华达州拉切尔镇附近有一条外星人高速公路，未知是否就是通往「51区」的通道。美联社

在「51区」附近，随处可见红色的禁止标志：「禁止拍照」、「禁止进入」，甚至「已被授权使用致命武器」。(网图)
在「51区」附近，随处可见红色的禁止标志：「禁止拍照」、「禁止进入」，甚至「已被授权使用致命武器」。(网图)
外星迷们到51区朝圣。路透社
外星迷们到51区朝圣。路透社
外星迷们打扮成ET模样，到51区朝圣。路透社
外星迷们打扮成ET模样，到51区朝圣。路透社

奥巴马与布莱恩泰勒就多项社会议题交流后，奥巴马在快问快答环节中被问到：「外星人真的存在吗？」他惊人回答说：「外星人确实存在，但我未亲眼见过。」

他同时否认了一项外界关于外星人的广泛猜测，表示「我们没有把外星人关在传说中的51区空军基地，那里也没有传说中的地下设施」，「除非存在连美国总统都被蒙蔽的巨大阴谋」。

此番言论迅速引发全球媒体关注，「奥巴马证实外星人存在」等标题引发舆论热议。对此，奥巴马15日晚在Instagram发布澄清，说只是顺着快问快答的思路来回答，鉴于此事引发关注，特此说明：「从统计学角度而言，宇宙浩瀚无垠，存在地球以外生命的机率很高。然而星系之间距离如此遥远，外星人造访地球的可能性极低。」他强调，在担任总统期间，「从未发现任何地球以外文明与人类有过接触的证据，真的！」

《纽约邮报》等美媒指出，奥巴马并非首次谈到有关外星人的猜测。2021年，他接受一档节目采访时证实，自己在任职总统期间曾搜集过有关外星人的机密信息，但他拒绝透露自己了解到的情况。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
10小时前
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
2男1女疑吸太空油后停车场公然性交 16岁少女认罪判感化18个月
社会
5小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
20小时前
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
霸ATM狂揿$100 疑临急抱佛脚唱钱封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龙鼓噪｜Juicy叮
时事热话
5小时前
冬季奥运︱单板滑雪坡面障碍技巧赛 中国杨文龙提早庆祝失决赛资格遭狠批
冬季奥运︱单板滑雪坡面障碍技巧赛 中国杨文龙提早庆祝失决赛资格遭狠批
即时中国
5小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
7小时前
消委会泊车优惠︱停车场广告暗藏陷阱 「24小时任泊」称收$145埋单变千二蚊？ 一项细节玩谢消费者
社会
8小时前
小西湾年廿九两男女车内烧炭 送院抢救不治
小西湾年廿九两男女车内烧炭 送院抢救不治
突发
1小时前