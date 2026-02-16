奥巴马证实有外星人「但不在51区」 随后改口称未见过证据

美国前总统奥巴马（Barack Obama）与自媒体人科恩（Brian Tyler Cohen）访谈，在上周六发布的影片中有惊人发言，称「外星人确实存在，但情况和外界的猜测不一样」。此话引发关注，他在周日晚迅速改口，在Instagram补充说，在他担任总统期间，并未见过与外星生命接触的证据。

奥巴马接受自媒体人访问。 Youtube / Brian Tyler Cohen

■内华达州拉切尔镇附近有一条外星人高速公路，未知是否就是通往「51区」的通道。美联社

在「51区」附近，随处可见红色的禁止标志：「禁止拍照」、「禁止进入」，甚至「已被授权使用致命武器」。(网图)

外星迷们到51区朝圣。路透社

外星迷们打扮成ET模样，到51区朝圣。路透社

奥巴马与布莱恩泰勒就多项社会议题交流后，奥巴马在快问快答环节中被问到：「外星人真的存在吗？」他惊人回答说：「外星人确实存在，但我未亲眼见过。」

他同时否认了一项外界关于外星人的广泛猜测，表示「我们没有把外星人关在传说中的51区空军基地，那里也没有传说中的地下设施」， 「除非存在连美国总统都被蒙蔽的巨大阴谋」。

此番言论迅速引发全球媒体关注，「奥巴马证实外星人存在」等标题引发舆论热议。对此，奥巴马15日晚在Instagram发布澄清，说只是顺着快问快答的思路来回答，鉴于此事引发关注，特此说明：「从统计学角度而言，宇宙浩瀚无垠，存在地球以外生命的机率很高。然而星系之间距离如此遥远，外星人造访地球的可能性极低。」他强调，在担任总统期间，「从未发现任何地球以外文明与人类有过接触的证据，真的！」

《纽约邮报》等美媒指出，奥巴马并非首次谈到有关外星人的猜测。2021年，他接受一档节目采访时证实，自己在任职总统期间曾搜集过有关外星人的机密信息，但他拒绝透露自己了解到的情况。