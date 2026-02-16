Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗致春节贺词 祝愿世界和平 日媒：将修订印太战略

更新时间：14:24 2026-02-16 HKT
发布时间：14:24 2026-02-16 HKT

日本首相高市早苗大除夕在首相官邸官网，用简体中文、繁体中文、英文、日文发表春节贺词，希望新的一年世界和平，并祝贺大家新年「朝气蓬勃、充满希望」。与此同时，日媒引述消息人士披露，高市政府新的外交方针为修订「自由开放的印度太平洋」（FOIP）战略，草案内容由3大重点构成，包含与共享价值的国家强化经济与国防合作。

马年将充满能量

高市的春节贺词表示：「谨向全球各地喜迎春节的所有朋友致以新春问候在当前国际形势下，日本将致力于为国际社会的和平与繁荣发挥更大的作用。值此之际，衷心祝愿新的一年世界和平，让更多人重拾安宁的生活」。

高市早苗致春节贺词，祝愿世界和平。
高市早苗致春节贺词，祝愿世界和平。法新社
据报高市政府新的外交方针为修订「自由开放的印度太平洋」（FOIP）战略。
据报高市政府新的外交方针为修订「自由开放的印度太平洋」（FOIP）战略。法新社
高市新战略将打出与日美同盟为核心。
高市新战略将打出与日美同盟为核心。美联社

关于新年正逢马年，高市在贺词中表示：「马是以敏捷强健而著称的动物。尤其今年属丙午之年，据说将是充满能量与行动力的一年」。

高市也在最后表示，「祝贺各位今年成为朝气蓬勃与充满希望的一年，新的一年幸福安康」。

推动自由开放的印度太平洋

另外，日媒周一引述消息人士披露，前首相安倍晋三2016年倡议的「自由开放的印度太平洋」发表10周年，高市早苗正考虑进一步推动这项战略，并计划于20日在特别国会发表施政方针演说期间提到相关具体内容。

而根据消息人士透露，尽管「自由开放的印度太平洋」修订草案避免点名特定国家，不过也会考量中国军事能力增加与经济性威压等，有别于10年前的印太地区国防（安全保障）环境。

修订草案将揭示3大重点，包含强化经济基础，以及透过解决课题的经济增长，还有国防领域的合作。

强化经济基础

关于强化经济基础，将推动重要矿物供应链迈向多元的同时，与志同道合国家推动经济安保合作，其中包含联合开发人工智能（AI）。

报道指出，这方面是考量中国强化稀土出口等管制，以及中国制的低价AI可能成为影响舆论的工具并正在普及。

至于经济增长方面，新的战略将延续过往的内容，强化地区内外的连通性、推动自由贸易的基本理念。随著美国总统特朗普政府推动关税等保护主义的政策，新战略将明确记载，将推动与日本、英国、澳洲等12个国家参与的跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）。

打造日美同盟为核心

国防部分，新战略将打出与日美同盟为核心，并与位处日本海上交通要道的菲律宾等东盟成员国的合作。

日本除了有意扩大出口防卫装备，也正在考虑透过向共享价值观国家无偿提供装备的「政府安全保障能力强化支援（OSA）」机制来深化合作。

