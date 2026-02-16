Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

娶39岁妻迎第7胎 91岁法国翁：只要有爱 年龄就不是问题

即时国际
更新时间：11:24 2026-02-16 HKT
发布时间：11:24 2026-02-16 HKT

法国91岁老翁萨布莱（Pierre Sablé）近日再度当上父亲，迎来第7个孩子。他的39岁妻子（Aisha）诞下女儿，现已6个月大，消息曝光后在网上热议。萨布莱强调，只要有爱，年龄就不是问题。

萨布莱定居于东比利牛斯省、邻近佩皮尼昂地区，女儿玛丽亚（Louisa Maria）是他的第7名孩子。除玛丽亚以及一名亡故的儿子外，萨布莱另有5个女儿，年龄分别为60岁、50岁、35岁、30岁与24岁，更令人惊讶的是所有孩子都来自不同的母亲。

萨布莱的女儿仅6个月大。X@LIndep_perpi
萨布莱老来得女，十分兴奋。X@Shanna__Bylka
爱马拉松及越野跑

萨布莱将自己91岁仍再度当父亲归功于自己充沛的精力，并爱好运动。他在79岁完成人生首场纽约马拉松后，又参加包括巴黎、罗马和洛杉矶在内的多个城市的马拉松，最近从事越野跑。

他也持续打理自家土地与产业，「就像年轻20岁一样」，并表示自己并不觉得老。

自言更胜罗拔迪尼路

谈到高龄当父亲的话题，萨布莱也幽默提及曾在79岁迎来孩子的美国影星罗拔迪尼路（Robert De Niro）。他笑称，若有机会想对对方说「你被我超越了」，语气带著玩笑意味。

至于妻子艾莎也公开表示支持丈夫，形容他是「非常好的父亲，也是很好的伴侣」，她对现况感到幸福，孩子也是自然受孕。萨布莱也强调，只要有爱，年龄就不是问题。

与39岁妻滑雪相识

艾莎透露，她在第一段婚姻未能如愿生育，一直希望成为母亲。2人因滑雪相识，逐渐发展感情，并于2023年结婚。

有部分网民质疑高龄生育的责任问题，认为「即使他活到100岁，小孩在10岁时就会失去父亲」，也有人揣测背后是否涉及金钱动机。

萨布莱指出：「所有认识我的人都知道，我做我想做的事，我不需要向任何人解释」。

他直言：「或许有人觉得很特别，但那不是我的问题。我只是活著。

