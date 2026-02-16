Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美军千里追击 从加勒比海追到印度洋 拦截并登上被指违规油轮

即时国际
更新时间：09:00 2026-02-16 HKT
发布时间：09:00 2026-02-16 HKT

美军在印度洋成功拦截并登上一艘悬挂巴拿马国旗的油轮，该油轮被指违反美国总统特朗普对委内瑞拉实施的制裁封锁令，企图逃离加勒比海，最终仍遭美军跨海锁定并登船控制。这是美军继上周后，执行的第2宗类似海上拦截行动。

五角大楼在社交平台X上表示，悬挂巴拿马国旗的「韦罗尼卡3号」（Veronica III）「试图违抗特朗普总统的隔离令，企图悄悄脱身。我们从加勒比海一路追踪到印度洋，最后接近，并将其拦截」。一段美军搭乘直升机登船的画面随文上传。

美军从加勒比海一路追踪到印度洋，最终成功拦截油轮。法新社
美军登船搜查。路透社
美军登船检查油轮。路透社
船上载有190万桶原油

追踪并通报原油输运情况的TankersTrackers.com资料显示，「韦罗尼卡3号」在美国特种部队突袭并且抓捕时任委内瑞拉领袖马杜罗（Nicolas Maduro）的1月3日离开委内瑞拉，船上装载约190万桶原油。

美国财政部外国资产管制办公室网站指出，这艘船被列入与伊朗有关的美国制裁名单。

五角大楼在X上强调：「战争部（国防部）将会剥夺非法分子及其代理人海域行动自由。」

一周前拦截另一油轮

五角大楼约一周前也曾以类似方式拦截阿奎拉2号（Aquila II）油轮。

特朗普去年12月下令对所有前往及离开委内瑞拉的受制裁油轮实施「封锁」。目前至少已有9艘船只遭到扣押。

美国封锁严重限制了委内瑞拉的石油出口，只有与雪佛龙公司有关且开往美国的船只照常运作。

