内塔尼亚胡：美伊核协议须拆除伊朗核基础设施 不只停止浓缩铀

美伊第二轮会谈定于本周举行。以色列总理内塔尼亚胡周日（15日）在耶路撒冷出席「美国主要犹太组织总统会议」（Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations）年会时表示，他上周与美国总统特朗普会面时明确要求，任何美伊核协议必须彻底拆除伊朗的核基础设施，而非仅停止铀浓缩程序。

内塔尼亚胡对达成协议持怀疑态度，指伊朗「只在一件事上可靠——说谎和欺骗」。他提出以色列的四点核心条件：所有浓缩铀必须运出伊朗；拆除所有浓缩设备及相关基础设施，永久消除浓缩能力；限制伊朗弹道导弹射程（据报包括300公里上限）；以及拆除伊朗在中东建立的「恐怖轴心」代理人网络。他强调，协议必须包括「实质性、持续性检查」，而非仅形式上的监察。

特朗普上周与内塔尼亚胡会晤后，据报同意对伊朗实施「最大压力」，包括针对伊朗对中国石油出口的制裁，但特朗普倾向先尽力谈判，再考虑武力选项。美伊第二轮核谈判预计本周在日内瓦举行，由阿曼斡旋，伊朗外交官表示寻求带来双方经济利益的协议，包括解除制裁以换取核让步，但坚拒将导弹计划及地区代理人纳入谈判范围。

内塔尼亚胡同时提到加沙战事，指以色列已拆除约150公里（93英里）哈马斯隧道，估计总长500公里，仍需「完成工作」以彻底摧毁剩余网络。