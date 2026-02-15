流浪猫逆袭晋身唐宁街 英外交部前「首席捕鼠大臣」逝世

英国外交部前「捕鼠大臣」帕默斯顿（Palmerston）逝世，享年12岁，相当于人类的60多岁。原本是浪浪的牠，2016年获进驻唐宁街出任外交部首席捕鼠大臣，2020退休后，于2025年又获重任，成为英国海外领土百慕达的「猫科关系顾问」。

「死对头」也悼念

据帕默斯顿在「X」的官方账号在14日，公布帕默斯顿的死讯，指牠在12日安详离世，形容帕默斯顿是「优秀外交官」、「牠是百慕达总督府团队特别的成员，也深受家庭每个人的喜爱。牠个性温柔，是很棒的伙伴，我们永远怀念牠。」

消息一出，不少网友留言哀悼，甚至昔日被传出与牠「不合」的对头，「内阁办公室首席捕鼠大臣」拉里也在社交账号发文致意。

帕默斯顿原本是流浪猫，后来得到英国动保团体「Battersea Dogs & Cats Home」，于2016年开始进入白厅服务，担任外交部首席捕鼠大臣，期间还遇上COVID-19疫情席卷全球，牠也「居家办公」了1段时间，直到2020年退休。

帕默斯顿在「X」有逾10万名粉丝，是英国广受欢迎的特殊「外交官」。