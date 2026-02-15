大阪道顿堀斩人案︱酿3死伤20岁疑凶被拘 中国驻大阪总领馆：近期避免前往日本
日本大阪著名旅游区道顿堀周六（14日）深夜发生持刀袭击事件，3名10多岁男少年遭刺伤，其中一名17岁少年伤重身亡。央视新闻报道，当地警方已控制一名20多岁涉案男子。中国驻大阪总领事馆指，近期日本部分地区治安环境不靖，类似恶性案件多发频发，提醒中国公民近期避免前往日本。
疑凶疑与受害人认识
据日本NHK报道，警方指当晚约11时50分接获报案，指大阪道顿堀一幢大厦1楼有多人被刺伤。警员到场后发现3名少年身中刀伤，全部送院抢救，其中来自奈良县田原本町的17岁少年，胸部及其他部分被刺伤，经抢救后证实死亡，其余两人伤势未明。
警方指，疑凶事发时身穿深色外套，犯案后徒步离开现场，警方在现场未发现凶器，相信疑凶与受害人互相认识，正调查事件动机及经过。
案发地点位于著名的「固力果」招牌附近，事发时现场人流众多。有目击者称，伤者需接受心肺复苏急救，并看见疑似凶徒逃离现场，现场一度陷入恐慌并传出尖叫声；另有游客表示，听到尖叫后回头便见有人倒地，有大批途人事后围观。
中国驻大阪总领事馆消息，2月15日，大阪市中央区道顿堀发生一起持刀伤人事件，造成1人死亡、2人受伤，其中1人失去意识。
近期日本部分地区治安环境不靖，类似恶性案件多发频发。值此春节假期之际，中国驻大阪总领事馆再次提醒中国公民近期避免前往日本，再次提醒领区公民加强安全防范，密切关注当地治安形势，切实提高安全防范意识，加强自我保护。
