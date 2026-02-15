波音客机接连发生轮胎事故 大韩航空降仁川机场两胎爆裂 南韩下令全面检查

南韩再有波音737-800客机发生轮胎事故。大韩航空一班由柬埔寨金边飞往仁川的KE690航班，周五早上降落后滑行期间，右侧两个起落架轮胎突然爆裂，导致仁川国际机场一条跑道一度关闭近两小时。机上99名乘客需留在机舱内等候更换轮胎后方可下机，事件幸无人受伤。

降落后滑行爆胎 跑道封闭近两小时

据韩媒报道，涉事航班于当地时间早上7时45分降落仁川国际机场，在进入滑行道时，右侧主起落架两个轮胎相继爆裂。机组人员按塔台指示，要求乘客暂留机上。航空公司随后安排工程人员更换轮胎，完成后将客机移往停机坪。

事故期间，机场需暂停其中一条跑道运作约两小时，部分航班起降受影响。大韩航空表示，正就事故原因展开详细调查。

德威航空早前亦现轮胎脱落

值得注意的是，这已是5日内第二宗同型客机轮胎事故。8日，德威航空一架同为波音737-800的TW687航班，由济州飞往台湾桃园，降落桃园国际机场时，右侧主轮脱落。事件导致北跑道一度关闭约1小时40分钟，14班机受影响，所幸机上人员安全。

两宗事故接连发生，引起当局关注。南韩国土交通部已下令，针对境内所有波音737-800机型的轮胎及轮轴进行全面检查，以排除潜在安全隐患。

波音737-800属主流机型

波音737-800为波音公司旗下737系列中的主力型号之一，全球交付数量庞大，广泛被各大航空公司及廉航采用。