生擒马杜罗｜传美军使用Claude部署 AI模型首次支援机密作战

即时国际
更新时间：15:45 2026-02-14 HKT
发布时间：15:45 2026-02-14 HKT

美军今年1月3日对委内瑞拉发动大规模军事打击，并将总统马杜罗及其妻子带到美国，震惊全球。据美国《华尔街日报》、Axios新闻网等媒体 》报道，美军在相关行动中，使用了Anthropic公司开发的人工智能（AI）工具Claude。这项技术部署引发了开发商与军方之间关于「战争与伦理边界」的激烈辩论。

Claude之所以能用在这次行动中，是因Anthropic与数据分析承包商帕兰泰尔技术公司（Palantir Technologies）的合作，帕兰泰尔的平台受到战争部与联邦执法机关广泛应用。

马杜罗（右2）及其妻子弗洛雷斯（左2）离开直升机前往纽约法庭。 路透社
马杜罗在庭上否认控罪，指自己仍是委内瑞拉总统。路透社
鲁比奥在策划今次抓获马杜罗行动中扮演核心角色。路透社
特朗普政府在1月3日抓捕委内瑞拉总统马杜罗后，一直与临时总统罗德里格斯（右二）合作，现正著眼于提升石油产量。法新社
委内瑞拉人在哥伦比亚庆祝马杜罗被美军活捉。美联社
马杜罗被抓捕至纽约后，被押解下机。路透社
五角大厦与开发商均未透露Claude在行动中的具体角色。一般军事分析认为，这类工具在作战环境中主要负责大量机密情报的汇整与资料整合分析。

目前许多AI公司已在为美军打造客制化工具，但大多仅能在行政用途的非机密网络上使用。Anthropic是唯一能透过第三方在机密环境中使用的公司，不过政府仍须遵守Anthropic的使用政策。Anthropic明文禁止将Claude用于支持暴力、设计武器或进行监控。

由于担心Claude被用于超出规范的军事用途，Anthropic与五角大厦一份价值2亿美元（15.64亿港元）的合约谈判目前陷入僵局。据《华尔街日报》早前报道，政府官员甚至考虑取消该合约。国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）曾公开直言，五角大厦「不会采用不允许你打仗的AI模型」，这番话被视为对Anthropic使用政策的直接反击。

 

