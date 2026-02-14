美钦点5大欧美石油商进驻委国 续打击运毒船酿3死 累计133人亡

美国总统特朗普周五（13日）宣布，计划亲自访问委内瑞拉，而美国政府已正式授权5家欧美石油巨头恢复在委国的营运。然而，这份由美国财政部发出的许可证设有严格的「排他条款」，明确禁止中国、俄罗斯与伊朗等国参与相关投资。与此同时，美军继续在海上打击疑似运毒船，击毙3人，而海上扫毒行动迄今累计133人死亡。

特朗普政府允许5家欧美1国际大型石油公司在委内瑞拉营运，被外界视为华府在解除制裁的同时，意图重塑拉美能源版图，将竞争对手拒于门外。

相关新闻：

美军印度洋拦截运油轮并登船检查 指违反美国对委内瑞拉制裁封锁

美军再次空袭运毒船。路透社

特朗普政府在1月3日抓捕委内瑞拉总统马杜罗后，一直与临时总统罗德里格斯（右二）合作，现正著眼于提升石油产量。法新社

特朗普宣布，计划亲自访问委内瑞拉。法新社

使用费须存入美指定帐户

根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发出的许可证，获得授权的5家能源巨头分别为英国石油（BP）与蚬壳（Shell）、美国的雪佛龙（Chevron）、意大利的埃尼（Eni）以及西班牙的国家石油公司（Repsol）。

这并非无条件解禁，许可证严格规定，所有石油与天然气的特许权使用费，必须存入美国财政部指定的帐户，显示美方虽然放行开采，但仍牢牢掌握著委内瑞拉的石油金脉。

明文禁止中俄伊参与

最受地缘政治观察家瞩目的是，OFAC发出的第2张许可证虽然允许企业就潜在合约进行谈判，但明确禁止中国、伊朗与俄罗斯等国参与。

特朗普政府在1月3日抓捕委内瑞拉总统马杜罗后，一直与临时总统罗德里格斯合作。现正著眼于提升石油产量。

与此同时，美国军方周五（13日）在加勒比海对一艘疑似走私毒品的船只发动空袭，造成3名疑似运毒者丧生。

海上扫毒由加勒比海扩至太平洋

这是美军空袭疑似运毒船行动的最新一宗致命事件，总死亡人数已升至至少133人。

特朗普政府去年9月开始扫荡疑似走私船，坚称这是在对抗委内瑞拉的「毒品恐怖分子」。这场缉毒战争开打至今，美军已执行数十波打击行动。

美国政府官员尚未提供确凿证据证明这些船只涉及贩毒，引发关于行动合法性的激烈辩论。目前行动范围已从加勒比海扩大到太平洋。