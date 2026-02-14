强生𡙁身粉被指导致卵巢癌 费城陪审团判赔受害人家属195万

宾夕法尼亚州费城法院一个陪审团周五裁定，一名女子的家属可以获得25万美元（约195万港元）赔偿，该女子控告强生公司（Johnson & Johnson），指控其含滑石粉的婴儿爽身粉导致她患上卵巢癌。

女原告埃默森（Gayle Emerson）在使用强生公司的含有滑石粉的𡙁身粉48年后，于2015年确诊卵巢癌，并于4年后离世。

相关新闻：

强生爽身粉被指导致卵巢癌 加州陪审团判向2原告赔3.1亿

强生公司已于2020年停止销售滑石粉产品，转而改用玉米淀粉加入产品。路透社

强生公司计划提出上诉。路透社

使用𡙁身粉48年

埃默森声称，强生公司多年来明知其含有滑石粉的爽身粉产品有危险，却未向消费者发出警告。

费城法院的陪审团指强生公司对埃默森患上卵巢癌负有责任，裁定强生须向埃默森家属支付5万美元的补偿性赔偿及20万美元的惩罚性赔偿。

原告已离世 子女接手诉讼

根据法院纪录，埃默森于2019年提出诉讼，6个月后离世，终年68岁，她的儿子和女儿其后接手诉讼。

埃默生从1969年使用强生婴儿爽身粉到2017年，当时她从亲友那里得知该爽身粉与卵巢癌风险增加有关。诉讼指出，她早在2015年已被诊断出癌症。

强生面对6.7万宗诉讼

根据法院文件，强生正面临来自超过6.7万名原告的联邦及州法院诉讼，这些原告指控其滑石粉产品含有石棉，并导致卵巢及其他癌症。

强生公司则表示，其产品安全，不含石棉，也不会致癌。强生公司已于2020年停止销售滑石粉产品，转而改用玉米淀粉加入产品。

强调产品案全 计划提出上诉

强生全球诉讼副总裁哈斯（Erik Haas）在一份声明中表示，公司计划提出上诉。

此案引起广泛关注，因为它不仅影响到埃默森家庭，也可能对强生公司的未来业务造成重大冲击。

加州陪审团去年底判赔3.1亿

专家认为，有关判决可能成为未来相关案件的重要参考案例，进一步推动消费者对健康产品成分的警觉。强生公司需要重新评估其产品的风险管理策略，以应对日益增长的法律挑战和公众关注。

去年12月，加州一个陪审团裁定，强生公司要向2名女原告支付4000万美元（约3.1亿港元）赔偿金，这2名原告声称强生公司的婴儿爽身粉是导致她们患上卵巢癌的罪魁祸首。