日媒：高市早苗手部病情恶化 右手2根手指关节变形

即时国际
更新时间：12:44 2026-02-14 HKT
发布时间：12:44 2026-02-14 HKT

日本《每日新闻》报道，日本首相高市早苗手部患有的类风湿性关节炎近期恶化，据报右手有两根手指的关节变形。她周五（13日）为此前往东京都内一家医院接受检查。据报高市在医院逗留了约3小时45分钟。

高市2月1日已因为手部病情恶化，临时缺席原定于当天早上播出的政治辩论节目。

高市右手早前带著护腕。法新社
高市证实，本身有类风湿性关节炎的宿疾，导致手部肿胀。法新社
高市早苗手部病情引发关注。美联社
日本政府高官此前透露，高市早苗的手部病情加剧，右手有两根手指的关节变形。

患类风湿性关节炎

高市早前在X发文表示，在与热情支持者握手过程中，被用力拉扯手部而受伤。

她证实，本身有类风湿性关节炎的宿疾，导致手部肿胀。

高市上月27日在自民党街头演说「圣地」的东京秋叶原发表众议院选举公告后首场演说时，就被观察到右手带著类似白色护腕，又像是绷带的物品，引发关切。

