巴黎凯旋门点火仪式爆持刀袭击 有恐怖罪前科男子遭警击毙

即时国际
更新时间：09:25 2026-02-14 HKT
发布时间：09:25 2026-02-14 HKT

法国巴黎地标凯旋门（Arc de Triomphe）周五（13日）发生袭击事件，一名有恐怖罪行前科男子持刀袭击执勤宪兵，遭开枪击毙。

现场靠近无名战士公墓（Tomb of the Unknown Soldier），当时正在举行一项点火仪式，一名正在主持仪式的宪兵被该名男子用刀割伤，负责保安的警员立刻开火，男子身中多枪送院，但伤重不治。

巴黎凯旋门是著名旅游景点。美联社
警员封锁现场调查。法新社
警方在现场拉起封锁线。法新社
反恐检察官办公室表示正在调查此案，并派遣调查人员前往现场。法新社

曾服刑12年 列监视名单

反恐检察官办公室表示正在调查此案，并派遣调查人员前往现场。

当局指，该名男子是法国公民，1978年出生，2012年他因在比利时袭击3名警察而被判处17年监禁，罪名包括谋杀未遂、恐怖主义等罪名；2015年移送法国，服刑至2025年12月24日出狱，此后一直受到警方的监视和例行检查。

马克龙赞扬宪兵制止恐怖袭击

一名接近案件的消息人士透露，嫌犯名叫巴赫里尔（Brahim Bahrir），当局已知他已激进化，并已被列入监视名单。

消息人士表示，巴赫里尔曾致电他早前居住的巴黎郊区附近的警察局，表示他将「实施一场大屠杀」，警方随即展开追捕行动。

总统马克龙赞扬宪兵，称他们「强力介入阻止了这场恐怖攻击」。

