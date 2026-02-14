美将阿里巴巴百度比亚廸等列中国涉军企名单 公布后撤回无解释原因

路透社报道，美国政府2月13日发布的《联邦公报》显示，特朗普政府原计划将阿里巴巴、比亚廸、百度、长江存储科技及360安全科技等多家中国企业，列入涉嫌协助中国军方的名单。不过，该份名单在公布后不久即被撤回，原因未有交代。

《联邦公报》公告指出，文件公开查阅后接获政府部门来信，要求撤回相关文件，但未有说明具体原因。较早前，路透社已引述两名知情人士称，美方最快于当日把阿里巴巴等企业纳入所谓「中国涉军企业」名单。目前清单内有超过130家企业，包括航空业、航运业者、电脑硬体制造商及通讯业界等。

有关名单属美国国防部「1260H清单」，主要标示被指与中国军方有关联的企业。报道称，列入清单并不等同正式制裁，但会向美国政府机构及其供应商释出军方对相关企业的立场，可能对企业形象及业务往来造成影响。

早于2025年11月，外媒已传出阿里巴巴、百度等企业或被纳入1260H清单的消息。阿里巴巴当时回应指，相关提议毫无根据，强调公司并非中国军工企业，亦未参与所谓军民融合战略，其业务与美国军事采购无关。

集团进一步表示，即使被列入1260H清单，也不会影响其在美国及全球的正常营运。