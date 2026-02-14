伊朗局势｜美双航母压境 特朗普：伊朗政权更迭「最理想」 传拟定数周军事行动

美国总统特朗普证实，他将派遣第二艘航母「福特号」前往中东，警告伊朗若未能就核计划达成协议，就会需要「福特号」。他又表明，伊朗政权更迭将是「最理想的事情」。而路透社引述2名美国官员报道，如果特朗普下令向伊朗发动攻击，美军已拟定为期数周的军事行动计划。

「无法达协议就需要福特号」

特朗普周五（13日）在白宫被记者问及有关「福特号」将从加勒比海调往中东的报道时表示：「如果我们无法达成协议，我们就会需要它。」

特朗普在北卡罗来纳州布拉格堡军事基地对记者说：「与伊朗达成协议一直很困难，有时候你必须要令人恐惧，这是唯一真正能解决局势的方法。」

传传美军事行动或长达数周。美联社

特朗普指伊朗政权更迭是最好事情，图为伊朗最高领袖哈梅内伊。法新社

特朗普：如谈判不成功，伊朗会糟糕。美联社

美国媒体引述消息人士透露，美军于本月12日下令，将原部署于加勒比海的航空母舰福特号（USS Gerald R. Ford）航母打击群调往中东。美联社/示意图

拒表明盼由谁来领导伊朗

当被记者问及是否想要伊朗的「政权更迭」时，特朗普表明：「这似乎是最理想的事情。」特朗普拒绝透露他希望谁接替伊朗最高领袖哈梅内伊的权力，但他补充说「那里有一些人选」。

他先前曾全面撤回要求伊朗政权更迭的呼声，警告这可能引发混乱。

他说：「它（福特号很快就会启程，我们已有一艘航舰刚抵达那里。如有需要，我们会做好准备，这是一支非常强大的军队。」

警告若谈判不成功 将是伊朗糟糕一天

特朗普表示，他相信与伊朗的谈判将会「成功」，但称「如果没有成功，那对伊朗而言将是糟糕的一天，非常糟糕。」

关于如何避免美国军事行动，他说：「如果他们给我们合适的条件，我们就不会那么做。」

传美或派第3艘航母到中东

另有美媒报道，五角大楼亦正准备向中东增派第三艘航母布殊号（USS George H.W. Bush），预计两周后由美国东岸启航。不过，相关部署仍可能因局势变化而作出调整。

美国已派遣「林肯号」前往中东，成为目前部署在当地12艘美国海军军舰之一。鉴于「福特号」目前在加勒比海的位置，可能还要数周才能抵达伊朗海岸。

美军或袭国家和安全设施

当被问及关于可能持续的美军军事行动准备工作时，白宫发言人凯利表示：「特朗普总统在伊朗问题上拥有所有选项，他会听取各种观点，但最终决定基于对我们国家和国家安全的最佳利益。」

一名美国官员指，在持续的军事行动中，美军可能会打击伊朗的国家和安全设施，而不仅仅是核基础设施。该官员拒绝提供具体细节，但表示美方完全预期伊朗会报复，导致双方在一段时间内的反击与报复。

伊朗警告袭美军基地报复

伊朗革命卫队警告，若对伊朗领土发动攻击，他们可能会对任何美军基地进行报复。

美国在中东地区设有基地，包括约旦、科威特、沙特阿拉伯、卡塔尔、巴林、阿联酋及土耳其。