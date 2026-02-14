Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

报告：近九成关税成本由美企与消费者承担 特朗普「外国埋单」论受挑战

即时国际
更新时间：04:26 2026-02-14 HKT
发布时间：04:26 2026-02-14 HKT

美国哥伦比亚广播公司报道，纽约联邦储备银行最新分析指出，总统特朗普去年推行的多项关税措施，其经济成本几乎悉数由美国本土消费者与企业承担，与白宫一直以来强调「外国出口商埋单」的说法明显存在落差。

最高法院或最快今月20日公布关税案裁决

报告显示，美国进口商品平均关税由不足3%升至2025年的13%。研究人员估算，约九成关税负担最终转嫁至美国进口商，再反映在零售价格与企业成本之上。数据指出，在去年1月至8月期间，美国进口商承担高达94%的关税成本；即使至去年11月，相关比例仍达86%。

特朗普早前在《华尔街日报》撰文辩称，关税影响主要由外国生产商及中间商吸收，并称出口依赖度高的国家别无选择，只能承担成本。路透社
特朗普早前在《华尔街日报》撰文辩称，关税影响主要由外国生产商及中间商吸收，并称出口依赖度高的国家别无选择,只能承担成本。路透社

特朗普早前在《华尔街日报》撰文辩称，关税影响主要由外国生产商及中间商吸收，并称出口依赖度高的国家别无选择，只能承担成本。然而，纽约联储的研究结果与主流经济学界观点一致，认为关税最终仍由本土市场消化。

白宫力挺政策　强调通胀受控

白宫副新闻秘书库什向哥伦比亚广播公司发声明表示，过去一年平均关税上升近七倍，但通胀压力有所缓和，企业利润亦见增长，强调减税、放宽监管、能源供应及关税政策共同推动经济。

不过，有在中美两地营商的美企曾直言，在对华关税下，公司需为从中国运回美国组装的零件支付最高25%关税，「如果中国愿意付，我乐见其成，但实际上是我们在付钱」。

美国联邦最高法院即将审理特朗普援引《国际紧急经济权力法》征税是否合法。最高法院大法官杰克逊表示，案件涉及多项复杂法律问题，须审慎处理。彭博社报道，美国最高法院将2月20日定为下一个意见发布日，最快可能在当天公布关税案裁决结果。

宾夕凡尼亚大学沃顿商学院估算，若关税政策被推翻，政府或需向企业退还高达1,680亿美元税款。美国贸易代表格里尔则扬言，即使裁决不利，政府亦可迅速改以其他法律条文征税，包括「301条款」、「232条款」、「122条款」及「338条款」等，在裁决结果后翌日即可恢复征收关税。

