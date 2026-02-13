爱泼斯坦案 | 曾参与文德森任命 施纪贤内阁秘书下台

美国已故富豪淫媒爱泼斯坦（Jeffrey Epstein ）相关档案引发的风波持续燃烧，英国公务员体系最高官员、内阁秘书沃莫尔德（Chris Wormald）周四（12日）辞职，成为首相施纪尔近日第3名因爱泼斯坦丑闻下台的高级幕僚。据报沃莫尔德曾参与任命卷入爱泼斯坦案的文德森（Peter Mandelson）为英国驻美大使。

较早时，英国首相办公厅主任麦克斯威尼（Morgan McSweeney），就他建议施纪贤委任文德森出任驻美大使，引咎辞职。其后，首相府通讯联络主任艾伦（Tim Allan）亦宣布辞职。

英国政府周四发出联合声明，称首相施纪贤（Keir Starmer）和沃莫尔德同意，沃莫尔德即起辞去内阁秘书长与公务员首长职务。施纪贤稍后将任命新的内阁秘书。

沃莫尔德在2024年12月起出任内阁秘书，是英国公务员体系的最高官员，负责管理整个公务员队伍。

政府发布的公示，并无提及他离职的原因。不过，英国广播公司（BBC）报道，沃莫尔德负责监督政府，根据国会要求，提供有关任命文德森为驻美大使的文件。 而 《卫报》引述政府内部消息指，施纪贤认为沃莫尔德作为公务员首长，在推动公务员制度改革方面不够积极主动，对其失去信任。

文德森就任仅7个月，因为牵涉美国已故富豪淫媒爱泼斯坦案，被解除职务。而文德森任命案引发的风波起因于一批电子邮件，内容显示在爱泼斯坦于2008年遭到定罪后，文德森仍与他保持私交。这成了施纪贤上任19个月以来最严重的危机。

沃莫尔德离职早在各界普遍预料之中，过渡期间将有3人接替他的职位，其中包括2名女性。

保守党党魁栢丹娜（Kemi Badenoch）抨击沃莫尔德离任的处理方式「荒谬」，指出他上任才14个月，指控是施纪贤逼他下台。

美国司法部1月30日公布的文件显示，文德森在担任英国部会首长期间，涉嫌向爱泼斯坦泄露英国政府机密资讯，包括在2008年金融危机期间。这些消息的揭露让施纪尔面临排山倒海的压力，警方也对72岁的文德森涉嫌在公职期间有不当行为展开调查。